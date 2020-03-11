【愛滋病有救？】全球第二名愛滋病人痊癒！有特定條件可廣泛用？

【愛滋病可治癒？】近日新型冠狀病毒（武漢肺炎、COVID-19）疫情嚴重，但世上仍有不少殺傷力強勁的病毒，其中全球就有數以千萬計人感染愛滋病病毒（HIV），單計香港亦有逾萬人感染。不過醫學界再有新突破，國際醫學期刊《刺針HIV》（The Lancet HIV）確認有愛滋病人痊癒，是全球第二個被確認的個案。

香港愛滋病病毒感染及愛滋病最新數字 - 截至2019年12月31日。（衛生署）

愛滋病一向被認為是「不治之症」，但稱作「倫敦病人」的個案，為醫學界帶來好消息。國際醫學期刊《刺針HIV》（The Lancet HIV）近日刊載英國劍橋大學醫學系教授Ravindra Kumar Gupta論文，涉及「倫敦病人」個案。

（刺針HIV）

「倫敦病人」本身有HIV及淋巴瘤，2016年5月接受了造血幹細胞移植手術，往後16個月淋巴瘤被治癒，HIV病毒同時消失。捐贈者有CCR5-Δ32 突變，先天對CCR5（R5）嗜性 HIV病毒免疫。

「倫敦病人」即使停止抗反轉錄病毒療法（ART），18個月裏依然沒有發現HIV病毒復發迹象，去年3月《自然》（Nature）論文評估為「長期緩解（remission）」；直至1年後的今天，「倫敦病人」依然沒有HIV復發，故定性變成「治癒」。

（刺針HIV）

其實全球第一名痊癒的愛滋病人「柏林病人」，亦接受了有CCR5-Δ32突變捐贈者的骨髓移植，顯示這種方法或有療效，惟這種方法未必能廣泛應用。Gupta提醒，這種治療方法蘊含高風險，而且以「倫敦病人」個案為例，本意是要治療患者的癌症，故並不適合作為愛滋病通用療法。

不過無論如何，這些治癒個案可為未來療法帶來新希望。

資料來源：cnbeta、BBC