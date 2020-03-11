【新冠肺炎】白宮召Apple Google等多間科技公司　齊商討抗疫措施

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武漢肺炎的疫情已經向歐洲﹑美國等地擴散，美國近日的確診數字也破千宗，白宮也不能再坐以待斃，決定召集多間全國性的科技公司，開會商討抗疫措施。

科技龍頭 Assemble！

根據 Politico 的報導指，美國白宮將在當地時間 3 月 11 日，召開一次商討抗疫的會議。其中，會議上將有多間全球性的科技公司參與，暫時已知 Apple、Google、Microsoft、Facebook、Twitter、Amazon 確認出席該會議。而且，部分公司將由創辦人或行政總裁出席，部分將會以電話會議形式參與。

Apple 近日也公開了關於 iPhone 消毒的教學（Google 圖片）

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白宮今次召開會議，筆者第一時間想到這一幕（《Avengers 4: Endgame》劇照）

科技公司如何抗疫

由美國首席技術官 Michael Kratsios 主持的會議，目的是想和各公司討論出如何在疫情下付出，以及協助打擊網上有關疫情的假消息等。近日 Facebook 和 Google 已暫停醫用口罩的廣告，以免助長炒賣口罩。Google 也公開表示，允許北美洲的員工在家工作（home office），防止發生大規模的傳染。

資訊科技在全球的疫情下，確實扮演著重要的角色，如網購抗疫產品、了解疫情的嚴重性、學習如何在疫情下減低受感染的機會等，因此不難了解白宮會在美國抗疫的關鍵時間召集這些科技公司。

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資料來源：Politico

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