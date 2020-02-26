告別Safari？蘋果考慮開放iPhone功能　可更換瀏覽器和郵件App

通過短信收到一個電郵地址，如果你使用的是 Android 手機，手機會彈出選項，讓你挑選打開這個電郵地址的 app，同時，你也可以在選擇開啟對應內容的 app。 不過 iPhone 用戶就不一樣了，郵件只能通過系統自帶的「郵件」app 開啟，連結則必須通過 Safari 瀏覽器。

而不能使用第三方 app 的情況，似乎要有所改觀了。

（Safari官網擷圖）

擁抱第三方？蘋果正在考慮中

據彭博社報道，知情人士稱，蘋果正在討論讓用戶選擇第三方網絡瀏覽器、郵件 app 作為 iPhone、iPad 的默認選項，以替代 Safari 瀏覽器以及「郵件」app。

2008 年 App Store 正式推出以來，蘋果一直不允許用戶使用第三方服務替換 Safari 瀏覽器、「郵件」等系統預裝 app，不論是桌面端處於領先地位的 Chrome，還是 Gmail、Outlook 等這些來自科技巨頭的郵件 app，在 iOS 設備上都無法與默認的 app 競爭。

2019 年 11 月，蘋果法律副總裁 Kyle Andeer 在面對美國眾議院司法委員會的壟斷調查時曾表示，Safari 瀏覽器等默認應用時 iPhone 的重要組成部分，更換任何一個默認應用都會破壞 iPhone 功能，所以不會改變立場與規則。

如今蘋果不僅考慮讓用戶選擇第三方瀏覽器替代 iPhone 的默認選項，還在考慮改變最大的流媒體競爭對手 Spotify technology 在 HomePod 上的限制。

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開放限制，我們能得到什麼？

不論蘋果處於什麼方面的考慮允許用戶更改默認 app，可以在多平台使用同一款 app 對用戶來說都是個好消息。

即使我安裝了第三方 app，也只能跳轉默認的（AppSo授權使用）

如果你在電腦上使用 Chrome 瀏覽器，那在 iPhone、iPad、電腦上同步書籤、歷史記錄、賬號密碼，操作就簡單許多。如果你的公司統一使用 Outlook 進行郵件收發，將 Outlook 設置為默認郵箱就可以快捷的進行多平台信件收發，而不用在複製、貼上郵箱地址中浪費時間。

而 HomePod 如果改變了對 Spotify 的限制，對我們用戶來說，自然是很好的消息。更不用說開發者針對收發郵件、瀏覽網頁的使用習慣，做出更多便捷實用的小工具，提高我們的工作效率、方便我們的日常生活。

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別高興太早，這些情況也可能發生

iOS 8 發佈後，蘋果開放了第三方輸入法，這在當時蘋果輸入法沒有九宮格、本地化差的情況下，讓廣大用戶非常期待。但因為安全性等方面的考慮，第三方輸入法登陸 App Store 有着很多限制，比如必須要有切換輸入法的「地球鍵」、輸入密碼、電話號碼時強制切換到系統輸入法、不允許選中輸入框文字（不能複製貼上）、語音輸入必須跳轉等等。

雖然現在第三方輸入法已經可以獲得一些權限，但在剛開放第三方輸入法時，鍵盤偶爾彈不出來、輸入敏感信息時鍵盤消失、錯位等等，不僅讓用戶用着煩心，開發者也同樣心累。

即便如此，蘋果允許用戶切換第三方 app 作為默認 app 依然值得期待，可能還需要一段時間，但我相信可以直接使用 Chrome 打開鏈接的 iPhone，會更好用。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：告別 Safari？蘋果或考慮允許用戶更換默認瀏覽器和郵件 App】