【肺炎口罩】盤點15間香港製造口罩　背景及售價及網購推出時間

【香港製造口罩】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）令口罩供應短缺，多個商戶、集團、團體斥資買機器設廠房生產香港製造口罩解決口罩荒。以下整合本地口罩廠口罩規格、售價、推出日期等資訊。

CareHK

「CareHK」由經民聯副主席林健鋒聯同多名商界人士成立的本地口罩廠房，預計於4月初可日產50萬個成人及兒童口罩，統一定價1.95元一個，50個裝一盒，即97.5元一盒，以網上認購方式發售。

林健鋒指，口罩符合BFE 95%以上規格，將會送交 ASTM作品質認證，有信心可達Level 1。

+ 5 + 4 + 3

SPT Mask

SPT Mask由本地上市公司「Sinopharm Tech Holdings Limited」（國藥科技股份有限公司）設立，會生產三層過濾口罩及N95口罩，3月17日已進行首輪預購，並預告將會有第二輪預購。

SPT Mask口罩規格、價錢、供貨日期：

Mask factory口罩工廠

Mask factory口罩工廠由電影人唐家輝與幾位電影業朋友投資設立，聲稱投資額逾500萬元，有50萬註冊會員，3月11日已進行預購。不過口罩工廠之後突然搬廠房引起質疑，口罩工廠亦多次發文回應。

Mask factory口罩工廠口罩規格、價錢：

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SOSo Mask

「SOSo Mask」由「香港家庭教育學院」及「新思維」設立口罩生產線，預計技術成熟後，每星期可生產70萬個口罩，部份會派發給清潔工等個別行業前線員工、有需要長者、醫療輔助隊等機構，其餘會以每個2元透過區議員、護士協會、私家醫生等配售給市民，不會公開發售。

「SOSo Mask」中間過濾材料採用BFE99級別溶噴布，生產過程有紫外光燈剎菌，符合ASTM Level 2，已交到美國及廣州化驗機構化驗。

工聯會口罩工場

工聯會口罩工場原料由懲教署工場（CSI）口罩原材料供應商提供，口罩過濾效能與CSI口罩一樣，BFE及PFE均大於95%，最初月產10萬個，料3月底提升至日產10萬個，會送贈長者、長期病患者、基層等有需要人士，暫未有公開發售計劃。

（資料圖片）

HK MASK

HK MASK可以清洗重用，由化學博士K Kwong鄺士山牽頭研發，濾芯用上靜電紡絲生產出mirofiber及nanofiber，過濾效能分別為82.54%及86%，與醫療級ASTM Level 1相若，料月產200萬片濾芯，每塊濾芯不多於2元。

+ 9 + 8 + 7

抗菌可重用布口罩

立法會議員鍾國斌利用理工大學研發的新材料製造可重用口罩，清洗60次後仍能夠隔絕99.9%金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌與大腸桿菌，稍後會進行病毒過濾效率（VFE）、細菌過濾效率（BFE）、血液滲透度測試。

鍾國斌指，每日最多能夠生產10萬個口罩，售價每個100元。

Oxyair Mask

Oxyair Mask以「獅子山下精神」作口號，聲稱由幾位小市民小商人創辦，沒有「強大背景」，會出售成人口罩（50個）及兒童口罩（30個），下周一（3月23日）會開放登記抽籤，首輪抽籤預2萬盒，預計4至5月能生產而交付到的成人口罩約為600萬個（12萬盒），兒童口罩約250萬個（8萬盒），下周一（3月23日）會開放登記抽籤。另外每星期派1萬個籌。

HKTVmall

HKTVmall斥資20萬美元從台灣購入口罩機，其中口罩機Filter已到貨，估計可生產100萬個口罩，而其無塵車間已獲認證，但暫未有售價及推出日期。

維特健靈

本港中成藥廠「維特健靈」，與生產及研發空氣過濾專利物料MultiH®之廠商「百達洋行」合作生產納米纖維殺菌防毒口罩，初步考慮推出300萬個，部份派發予有需要長者、醫護人員，部份則以成本價出售，首批預計3月中推出。

「維特健靈」預計，納米纖維殺菌防毒口罩可達美國材料和試驗協會（ASTM）F2100 指標的第一級防護級別，即BFE達95%或以上。

初步計算每一個口罩會低於8元

香港紫花油大藥廠

香港紫花油大藥廠斥資700萬元設廠，估計每月最高生產量400萬個口罩，

BFE達98%或以上。口罩預計5月中開始投產，第一批生產口罩會以成本價發售。

masHker本土好罩

社企品牌「masHker本土好罩」由正創辦或曾從事醫療相關社企和企業的4名年輕人創立，最快4月初投產，4月底出貨，估計每日可生產約10萬個口罩，每月約300萬個。「masHker本土好罩」上周二已進行預售，並推出「買2捐1」慈善計劃。

以248元價購入兩盒「masHker本土好罩」口罩（每盒50+1片）作自甪（每人限買4盒），而每項「買2捐1」交易，「masHker本土好罩」會捐出一盒50+1片裝予病友團體或組織。口罩銳意符合歐盟EN14683 Type II醫用口罩標準，BFE >=99%。（本土好罩）

載通國際

九巴及龍運母公司載通國際在屯門九巴車廠，生產醫療級ASTM Level 1口罩，預料4月開始投產，日產至少1萬個口罩。口罩會優先供應予員工，不會公開發售。

售價：不公開發售

新世界

新世界由台灣運來生產機器，在屯門設立無塵廠房生產符合ASTM level 1的外科口罩，預計於4月可日產20萬個，在新冠肺炎疫情期間免費派予基層市民。

新世界發展慈善基金亦會斥資1000萬元，與本地創科公司Master Dynamic Limited合作，以「納米鑽石」技術研發低成本殺菌口罩。

一合口罩

「一合口罩」由前運動醫療公司行政總裁何錫漢創辦，生產醫療級ASTM Level 1口罩，預計4月中開始生產，月產250至300萬個口罩，5月中開始發貨，3月3日已進行預購。

售價68元一盒；138元兩盒（一盒轉贈慈益機構）；268元三盒（一盒轉贈慈益機構）。（一合口罩）

網購有限制？

口罩供應短缺下，不少人會到外國網購「碰運氣」，惟現時不少地方有出口限制，例如印度便禁止口罩、個人保護裝備出口。不過日本雖然有打擊炒賣措施，但暫未有出口限制，而一度禁止口罩出口的台灣，亦已宣布部份解禁，准許布口罩出口至4月30日。

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