華為手機 2020 年首兩月銷量暴跌　小米趁機搶做中國一哥？

2019 年 5 月，華為因為被捲入中美貿易戰而被美國商務部封殺，其後雖然因此而沒有完全版本的 Android 使用，但仍然可以出貨 2.4 億部手機、佔據全球手機廠的頭三位置。然而隨著被封殺的影響逐漸浮面的同時遇上肺炎肆虐，在 2020 年 2 月公布的數據中，華為的情況就不容樂觀。

根據福布斯 Forbes 日前報導，華為在 2020 年 2 月的手機出貨量只有 550 萬部，對比去年同期的 1220 萬部大跌超過一半。如果對比過去幾個月的數字，我們可以清楚看見華為手機出貨正在下跌的趨勢：

由 10 月時的 2200 萬部、到 2020 年 2 月時的 550 萬部，華為手機銷量的跌勢相當明顯

華為手機銷量下跌其實不難理解，在 2019 年的下半年，因為沒有完全版 Google 的原因，新機 Mate 30 系列在國際間的銷量已經平平，可以維持在市場第二全因中國市場的內需承托。但踏入 2020 年，透過中國內需維持的手機銷量因為肺炎疫情的影響而近乎消失，令跌勢進一步加劇。

而在手機銷量暴跌的同時，華為的排名亦受到影響，於 2 月時，小米的手機出貨量為 600 萬部，使其歷史性地超越了華為，然而這並非因為小米手機銷量有何特別提升 － 他們的出貨量甚至按年下跌了 30％，可以超越華為，純粹是因為華為的出貨量下跌實在太過劇烈。

即將在 3 月 26 日發表的華為 P40 系列（圖 PhoneArena）

在 3 月 26 日，華為即將發表全新的 P40 系列旗艦，今代雖然預料繼續沒有完整版本的 Google 使用，但就標榜最強的拍攝機能，究竟能否為華為在 2020 年第一季收復失地呢？

資料來源：Forbes、PhoneArena