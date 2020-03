肺炎抗疫期免費讀大學？190間國際院校線上遙距課程 讀哈佛有證書

【新冠肺炎 在家學習】新冠肺炎(武漢肺炎)疫情期間不能外遊,最好是能待在家時也能學習,由190間國際知名大學、國際院校在疫情期間提供超過600個線上遙距課程 ,只當旁聽學習不用證書頒發更是免費上堂,例如哈佛大學CS50進修中心的遊戲開發課程。

全球抗疫期間,大學院校推出遙距教學,部分更免費上堂,足不出戶也有機會畢業 【Vasily Koloda@Unsplashed】

六大免費學科

由2018年開始,全球大學或院校參與名為Massive Open Online Courses(MOOCs)計劃下,都有提供免費網上課程,全球190間參與院校會提供免費的課堂教材, 自學期間可以選擇費用全免的網上「旁聽」,只提供全部課堂的筆記及參考資料,課程種類包括電腦科學(Computer Science)、語文(Language)、資料科學(Data Science)、商業與管理(Business & Management)、工程(Engineering)及人文學(Humanities),透過國際非牟利教育組織「edX」中介找尋適合的免費大學課程。

MOOCs計劃由多間國際大學院校提供免費課程組成,其中介網站於抗疫期間提供免費網上遙距課程 【MOOCs 網頁截圖】

免費讀遊戲製作

MOOCs 提供的190間院校課程中,香港人熟悉的美國哈佛大學(Harvard University)亦有參與計劃,其電腦科學系CS50提供多項有趣的網上遙距課程,包括遊戲開發、應用程式App、Javascript網上程式編寫等,而遊戲開發課程亦於近日開課,以「CS50's Introduction to Game Development」為例,它是Computer Science for Game Development學士課程下的其中一項,課程將以12個星期、每周上課6至9小時,以經典遊戲《Super Mario Bros》(孖寶兄弟)、《Flappy Bird》、《Legend of Zelda》(薩爾達傳說)甚至《Pokemon》等講解遊戲製作,一經報名可免費「旁聽」,如能力所及自覺能完成整個課程,更可繳交證書費,經大學審核後取得相關學科證書。

登記edX及取得證書流程

以上提及課程部份正等待遙距課程開課,可透過此連結查看最新課程及分科資料。

資料來源:Class Central