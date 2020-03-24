肺炎抗疫期免費讀大學？190間國際院校線上遙距課程 讀哈佛有證書

【新冠肺炎 在家學習】新冠肺炎（武漢肺炎）疫情期間不能外遊，最好是能待在家時也能學習，由190間國際知名大學、國際院校在疫情期間提供超過600個線上遙距課程 ，只當旁聽學習不用證書頒發更是免費上堂，例如哈佛大學CS50進修中心的遊戲開發課程。

全球抗疫期間，大學院校推出遙距教學，部分更免費上堂，足不出戶也有機會畢業 【Vasily Koloda@Unsplashed】

六大免費學科

由2018年開始，全球大學或院校參與名為Massive Open Online Courses（MOOCs）計劃下，都有提供免費網上課程，全球190間參與院校會提供免費的課堂教材， 自學期間可以選擇費用全免的網上「旁聽」，只提供全部課堂的筆記及參考資料，課程種類包括電腦科學（Computer Science）、語文（Language）、資料科學（Data Science）、商業與管理（Business & Management）、工程（Engineering）及人文學（Humanities)，透過國際非牟利教育組織「edX」中介找尋適合的免費大學課程。

MOOCs計劃由多間國際大學院校提供免費課程組成，其中介網站於抗疫期間提供免費網上遙距課程 【MOOCs 網頁截圖】

免費讀遊戲製作

MOOCs 提供的190間院校課程中，香港人熟悉的美國哈佛大學（Harvard University）亦有參與計劃，其電腦科學系CS50提供多項有趣的網上遙距課程，包括遊戲開發、應用程式App、Javascript網上程式編寫等，而遊戲開發課程亦於近日開課，以「CS50's Introduction to Game Development」為例，它是Computer Science for Game Development學士課程下的其中一項，課程將以12個星期、每周上課6至9小時，以經典遊戲《Super Mario Bros》（孖寶兄弟）、《Flappy Bird》、《Legend of Zelda》（薩爾達傳說）甚至《Pokemon》等講解遊戲製作，一經報名可免費「旁聽」，如能力所及自覺能完成整個課程，更可繳交證書費，經大學審核後取得相關學科證書。

登記edX及取得證書流程

以上提及課程部份正等待遙距課程開課，可透過此連結查看最新課程及分科資料。

資料來源：Class Central