【Fujifilm X-T4評測】防震效果出色　APS-C無反相機最強性能

今天我們來測試Fujifilm X-T4這部無反相機，這部相機可以說擁有現在APS-C片幅的最強紙面參數，不論是20fps的連拍速度，還是最高6.5檔效果的機身防抖，或者是內錄F-Log 4K 60P影片以及全高清240P影片，這部相機的性能都是非常出眾。今天我們就來測試下這部相機，到底實際性能有多強。

對於Fujifilm X-T4來說，雖然富士還有定位更高的XH系列，但是目前看X-T4絕對是Fujifilm X系列中的最強性能。和X-T3相比，這一代相機的升級非常明顯，不僅加入了機身防抖，而且機身的對焦、連拍、影片等性能均有提升。

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富士每一代高端機型發布，往往都會帶有菲林模擬的升級，X-T4全新加入了ETERNA漂白模式，這是富士第12個大類的菲林模擬設置，所以X-T4具有了18種菲林模擬設置。

這部在外觀設計上，還加入了側面鉸鏈的翻轉屏，而且屏幕的實時顯示效果相當不錯。相機的續航能力繼續提升，達到了500張的電力續航，在節能模式下更是可以達到600張，基本上可以一塊電池拍攝一天。

對於這部相機，筆者給出8.7的高分成績，相機的畫質表現、色彩表現以及動態捕捉能力上有大幅提升，而且相機的續航與操控也是一大亮點。相機不足之處在於仍然沒有全功能觸控，以及沒有獨立耳機接口，需要用Type-C轉換頭。

01/ 外觀介紹

首先我們來看相機的外觀設計。Fujifilm X-T4的正面設計與X-T3相似，依然是棱角分明的硬派設計風格，筆者這部X-T4是黑色款，另外還有銀色款。

Fujifilm X-T4正面設計與X-T3相似，依然是棱角分明的硬派設計風格。（中關村在線授權使用）

機身背部設計，最大的變化源自於屏幕的改變。之前Fujifilm X-T3或者X-T30都採用的是翻折屏，而這一代換用了側面鉸鏈的翻折屏，因此可以獲得更多自由角度翻轉，不管是低角度取景，或者是自拍使用，都更加方便。

Fujifilm X-T4在按鍵設計和機頂操作邏輯上和X-T3變化不大。背部按鍵變化上，X-T3右側上方左右兩個按鍵為AE-L（左）與AF-L（右），而X-T4左側按鍵變更為AF-ON，而右側則為Q也就是快速調整按鍵，原來的AE-L也就是曝光鎖定，調整為快門撥桿上方，也就是上一代Q的位置。

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至於機頂，這一代機頂設計和上一代幾乎一模一樣，變化有兩點，右側FN按鍵的位置稍有變動，另外快門速度撥盤下方，由測光模式撥盤，變更為拍照/影片切換撥桿，這種設計，意味著X-T4將影片功能的地位進一步提升，這部相機可以更加快速切換接入影片拍攝狀態。

至於相機的其他設計，機身依然採用了雙SD卡槽，左側接口為耳機口、快門線接口、HDMI接口和TYPE-C接口，不過遺憾的是這部機身依然沒有獨立的耳機接口，包裝盒內具有3.5mm-Type-C的轉換接頭，可以使用Type-C接口當做監聽耳機接口。

相機換用了全新的電池，由原來的NP-W126S更換為NP-W235，電池容量更大，因此續航能力從原來的390張提升至500張，而且節能模式下可以達到600張的續航能力。

02/ 防震測試

Fujifilm X-T4最亮眼的升級莫過於機身防震。這是Fujifilm第三部加入機身防震的無反相機，第一部是X-H1、第二部是GFX 100，而第三部正是X-T4。Fujifilm X-T4相比於X-H1，機身防震組件有了全新升級，不僅體積更小，而且更加靈敏，所以搭配鏡頭可以實現最高6.5檔的防震效果。（注：防震效果根據鏡頭不同，有所不同。）

下面我們來測試下這部相機的防震效果，筆者使用XF16-80mmF4 R OIS WR這枚鏡頭，使用鏡頭的80mm端進行拍攝，等效焦距為120mm，測試鏡頭的實際防震效果。（測試中光圈保持不變，通過感光度調整快門速度，因此各檔畫質表現不相同。）

+ 3 + 2

從實際測試結果來看，Fujifilm X-T4在80mm鏡頭拍攝時，實際可以實現1/4s的穩定拍攝，如果快門速度到0.5s，實際上較難保持穩定拍攝了，所以如果以等效120mm計算，實際穩定效果約為5檔，這一數據已經非常厲害了。

在實際拍攝中，防震效果不僅作用於圖片拍攝，對於影片拍攝同樣有效果，下面我們來看一段Fujifilm X-T4的影片防震測試影片。

Fujifilm X-T4的影片防震測試影片（中關村在線授權使用）

從實際效果來看，這部相機憑藉機身防震，可以實現影片的簡單手持拍攝，不論是廣角轉動拍攝，還是長焦拍攝，防震效果都非常優秀，在運動過程中，其實也能抵消一部分的運動抖動，但是對於影片拍攝來說，如果要大範圍運動拍攝，還是建議大家使用穩定器。

03/ 畫質測試

下面我們來看一下這部相機的畫質表現，首先我們先來看相機的感光度測試。

+ 4 + 3 + 2

這一次我們截圖的是暗部區域，這對於相機控噪其實有更高要求，對於Fujifilm X-T4來說，在ISO 3200時，不論是JPG還是RAW文件，畫質的控噪表現依然非常優秀，到ISO 6400時，畫面噪點開始增多，而ISO 12800時，JPG的細節流失已經比較嚴重了，而RAW文件雖然細節較多，但噪點也已經非常明顯了。

下面我們來看下實際拍攝時的相機畫質表現。下面這張圖片是藉助於城市街頭燈光拍攝的，感光度為ISO 2000。實際上亮部區域的純淨度表現是相當優秀的，有著良好的可用畫質。

當我們提升感光度到ISO 4000時，在實際拍攝時，相機依然有相當不錯的控噪表現，畫面雖然有一定的細節損失和噪點，但是對於直出照片來說，完全可以接受。

從實際畫質來看，Fujifilm X-T4在目前APS-C相機中，控噪表現都是相當不錯的。下面我們來看一下相機的寬容度測試。

在寬容度測試中，富士這台相機的寬容度表現同樣優秀，在ISO 160下，暗部提升5檔後才會有較為明顯的噪點，而提亮4檔以內，畫質表現都是比較優秀的。

可以說，這是一部畫質非常優秀的相機，JPG格式下有著很不錯的直出畫質，可以滿足那些不愛後期的用戶，提供良好的直接拍攝體驗。而對於專業用戶來說，RAW格式有更豐富的細節，以及更好的寬容度，可以進行更多的後期處理。

04/ 連拍與對焦

相機的連拍與對焦，是相機的另一大升級。這部相機具有機械快門下15fps、電子快門下20fps的連拍速度，是現在第五部正式上市的，具有20fps全像素輸出能力的相機。（下圖為20fps連拍展示。）

Fujifilm X-T4 20fps連拍展示（中關村在線授權使用）

這部相機不僅連拍速度快，而且相機的對焦性能也有了進一步升級。雖然相機依然是425點對焦系統，但是相比於X-T3增強了追踪性能，並且改善了弱光下的拍攝能力，同樣具有-6EV的弱光對焦表現。其實在弱光下，相機憑藉非常低照度的光線，就可以實現精準的對焦，這是相機的一大升級。

X-T4相比於X-T3增強了追踪性能，並且改善了弱光下的拍攝能力，同樣具有-6EV的弱光對焦表現。（中關村在線授權使用）

所以說，相機不僅弱光下的對焦性能變強了，在光線不好的時候，對焦響應速度，特別是追焦狀態下的靈敏度也有了很大提升。

下面我們來看下相機對焦的具體測試，首先是相機的眼部對焦測試。目前富士的相機已經全面普及眼部對焦，X-T4可以實現精準的眼部追踪，而且顯示效果沒有時滯。

目前Fujifilm的相機已經全面普及眼部對焦，X-T4可以實現精準的眼部追踪，而且顯示效果沒有時滯。（中關村在線授權使用）

下面我們來看一下20fps連拍下的追焦表現，我們同樣採用騎車模擬的方法，測試中使用的是20fps的連拍速度，我們同樣隨機截取了6張畫面，來看一下追踪拍攝時的對焦情況。

採用騎車模擬的方法，測試中使用的是20fps的連拍速度。（中關村在線授權使用）

在20fps連拍下隨機截取的6張畫面。（中關村在線授權使用

可以說Fujifilm X-T4的對焦性能是非常強的，在20fps的高速連拍下，依然有非常高的成功率，對焦性能相比於X-T3其實有了不小的提升。而且相機在光線不好時，對焦表現也依然穩定，弱光下的拍攝更加輕鬆。

05/ 最新菲林模擬：ETERNA漂白

Fujifilm X-T4加入了一個全新的菲林模擬設置：ETERNA漂白，相比於ETERNA影院模式，它在保持低色彩飽和度的同時可呈現高對比度的效果，忠實地再現了被稱為「漂白效果」的菲林處理技術。

在實際使用中，這一模式適合圖片及影片拍攝，適合城市建築或者低色調的影片拍攝。下面我們看下更多這一色彩模式的拍攝照片。

06/ 影片測試

Fujifilm X-T4同樣是一部優秀的影片相機，這部相機和上一代一樣具有4K 60P的影片輸出能力，同時可以機內錄製F-Log曲線影片。在F-Log錄製方面，X-T4加入了Log影片的監視器實時顯示功能，影片監控更加輕鬆。下面我們來看一下F-Log的演示影片。

F-Log的演示影片（中關村在線授權使用）

在實際拍攝時，我們選擇F-Log拍攝，可以從Fujifilm官方下載對應的Lut進行還原。另外，Log曲線具有更好的寬容度，有利於保留高光和陰影的細節。

在實際拍攝時，富士這部相機的4K影片細節表現力同樣優秀，可以展現出不俗的影片細節，我們可以通過影片截圖來看一下具體的細節表現。

相機還對升格影片拍攝進行了升級，可以拍攝1920×1080 240P的升格影片，升格拍攝性能更加優秀。下面我們可以看下升格影片的演示。

升格演示影片（中關村在線授權使用）

對於Fujifilm X-T4來說，不僅是一部性能不錯的拍照相機，更是一部影片性能優秀的VLOG相機。

07/ 總結

對於Fujifilm X-T4來說，是一部性能強大，值得信賴的APS-C畫幅高端相機。這部相機保持了富士一貫的高顏值風格，而且機身色彩充滿了Fujifilm「菲林味道」，既適合專業用戶用來拍攝，也適合普通消費者作為日常使用的相機。

機身防震是這部相機的一大功能升級，而且相機的機身防震性能優秀，可以幫助我們實現更低快門速度的拍攝，從而不浪費每一個精彩瞬間。另外機身的連拍對焦性能也有很大提升，在動態捕捉能力上更加強大。

相機的影片性能表現同樣出色，相機具有4K 60P的log影片拍攝能力，同時可以拍攝全高清240P的升格影片，是一部很優秀的影片相機。

最後我們來看一下這部相機的更多拍攝樣片。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】