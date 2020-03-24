Samsung S20 系列隱藏電力設定　續航最少可提升 2 小時？

旗艦級的 Samsung Galaxy S20 系列的三個型號，分別採用 4,000 mAh、4,500 mAh 及 5,000 mAh 電量，而且加入了不同的電量模式供用來戶選擇。想要用盡新機機能的話，可以選擇較大耗電量的「最大效能」模式，而想要盡可能延長使用時間的話，用戶亦可以選擇「優化」電池模式。（文：黎生）

Samsung Galaxy S20 Ultra、S20+ 及 S20 均採用 Qualcomm Snapdragon 865 處理器，並搭配最少 12GB LPDDR5 RAM，效能突出。但 Samsung 為了延長手機的使用時間，刻意將手機的效能設為「優化」戕態，亦即在效能及電量中取得平衡。

出廠時 Samsung 預設將 S20 系列設定為「已優化」的電量模式（蔡浩騰 攝）

不過，有新機用，誰不想試試它的機能極限？如果身邊有足夠電力供應、甚至有「尿袋」跟身，不妨可以考慮使用「高效能」，盡情體驗 Galaxy S20 系列的速度感：

「高效能」電力模式，S20 系列的手機功能沒有任何限制，讓手機效能更為爽快，而另外的選項「優化」及「中等省電」模式，最大分別在於 CPU 的速度限制，在此兩大模式下 的 CPU 速度將限制在 70%，大大減少 S20 系列的耗電量，從而達到延長續航力的效果。

「優化」或「省電」模式下，處理器速度被限制至 70％

另外還有個小撇步，如果是想要時刻留意剩餘電量的用家，除了「效能」一欄值得用戶重新設定外，用戶亦可以選擇在通知列中顯示剩餘電量百分比 ，以更好掌握何時需要充電。

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