華為Mate Xs搶先上手評測　摺疊屏手機經過一年發展有進步嗎？

華為 Mate Xs 不是我用過的第一台摺疊屏手機，但作為一項並不成熟的新技術，不同的型號的摺疊屏手機當下都有着各自的特點，幾乎沒有重樣的。所以當今日頭條的工作人員說有一台華為摺疊屏新品可以體驗的時候，好奇心催動着我在周末衝破懶惰和門口的重重封印下樓去取了快遞。

當把華為 Mate Xs 切實拿在手中，第一時間想到就是嘗試一下展開和摺疊的感覺與曾經體驗過的摺疊屏手機有什麼不一樣。

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繼承而來纖薄手感和 8 吋屏幕

和上一代一樣，Mate Xs 同樣是一塊橫向摺疊，以增大可視面積為主，在手機和小平板之間切換形態的摺疊屏手機。所以也像上一代一樣，拿起來就是滿滿的份量感，摺疊時厚度接近主流手機套殼。

HUAWEI Mate Xs（AppSo授權使用）

Mate Xs 同樣採用了和之前一樣的外摺疊設計，將屏幕彎折到背後，並通過一個卡扣進行固定。想要展開成為平板時就按下背後帶有紅線的按鍵，摺疊部分就會自動彈起，但是自動恢復只能到 90° 左右，剩下的角度需要用戶自己用手攤平。

展開後的 Mate Xs 很薄，比現如今的任何手機都薄，只有在攝像頭那邊有一條兩倍厚度的凸起，讓屏幕彎折時能與這裏合為一體。這個設計和去年相同，目前不好改變，或許也沒必要改變。

摺痕也還在那裏，依舊是亮屏正面看不會影響觀感，實際上觀感也符合預期，強如華為和三星當前都無力消解這個缺憾，多談也無用。

作為少見的外摺疊手機，我遇到的第一個問題是「無處安放」。不使用 Mate Xs 的時候我習慣把它摺疊起來，一方面是因為好攜帶，畢竟這樣才能放到袋裏，另一方面也是習慣使然，就像兩本書要擺放一定要摞起來而不是平鋪。

但摺疊起來的 Mate Xs 就像我說的那樣，外折屏的兩面都是屏幕，無論正面放還是反面方都有可能會讓屏幕與桌子或其他物品接觸摩擦產生劃痕。這讓我產生了一種放置焦慮，感覺每一刻都在磨損這塊最貴的屏幕。

作為摺疊手機一員的 Mate Xs 在同類產品中也具有自己較為獨特的優勢，就是在摺疊起來的時候屏幕尺寸和效果是最近接傳統手機的。展開時是一塊和上一代一致的 8 吋，分辨率還是 2480 x 2200，摺疊時正面主屏幕尺寸達到了 6.6 吋的主流水準，分辨率略奇葩為 2480 x 1148，在 1080p 和 1440p 之間 ，折過去的背面部分也達到了 6.38 吋（這數據沒什麼用）。

一年過去，摺疊屏有用嗎，好用嗎？

由於採用了外摺疊，所以Mate Xs 沒有內外屏的概念，它是同一塊屏在不同的使用場景下進行切割使用。這樣相比我用過的摺疊屏手機有一些優勢。

幾乎無縫的大小屏轉換

去年的時候我曾在內摺疊屏幕上見識到了近乎災難級別的應用適配，當時由尺寸較小的外屏切換到大尺寸的內屏時除了少部分應用可以無縫切換，多數應用都需要重啟一次才行，這種不連續的割裂體驗是一種非常巨大的阻礙。

HUAWEI Mate Xs（AppSo授權使用）

但是在 Mate Xs 就沒有這樣的問題，我嘗試了常用的社交軟件，像微博和微信都能自動擴展到全屏，嗶哩嗶哩視頻也沒有太大問題，漫畫會跳回本話首頁，鬥魚直播的視頻會短暫斷一下就會恢復。

總之，在 Mate Xs 上不僅摺疊起時屏幕尺寸更大，同時展開後也可以無縫銜接之前手頭的任何任務。

而且把屏幕展開使用的時候，那種突然倍增的可視面積帶來了不止兩倍多巴胺分泌的愉悦感，在用膩摺疊屏之前這種新鮮感真的會帶來心情愉悦的使用體驗。

這樣的比例，用起來像 iPad mini

但是，接下來我們還是要討論一下摺疊屏的實用性和必要性。

首先我覺得從屏幕比例上來說，目前展開後接近方形的這種比例並不是最好的。越大的屏幕在影音娛樂方便越有優勢，但在屏幕比例方面，目前流行的這種較為細長的屏幕才是影音娛樂的最佳比例。

但由於 Mate Xs 在展開之前的屏幕比例已經接近 2：1，所以在展開之後屏幕比例接近一個正方形，不過要想展開之後達到一塊 4：3 的屏幕，那摺疊時的屏幕比例就得達到 3：2（15：10），這種矮胖型的屏幕相信大家現在都無法接受了，這是我覺得目前無法解決的妥協。

不過屏幕的面積畢竟還是實打實的增加了，播放動漫時可視面積還是比我手上目前屏幕最大的手機（6.8 吋，19:9）還是要大上一點。只不過上下部分空出的黑邊也挺巨大的。

在展開後接近方形的屏幕上，我們可以把它拿來與 iPad mini 或者 Kindle Oasis 這些產品的使用場景上去靠，除了刷 Instagram 可能非常爽之外，閲讀是一個更能體現出 Mate Xs 優勢的場景。

我嘗試着把 Mate Xs 作為 Kindle 一樣使用，有感覺不賴的地方，也碰到了一些小問題。首先 Mate Xs 的屏佔比更高，這在顯示內容的時候很有優勢，無論是通過網頁閲讀還是內置的閲讀 app 看書，細膩表現效果和完全撐滿的內容都帶來了極好的閲讀體驗。

不過也正是由於如此反而在握持上有一點障礙，一方面是邊框很窄情況下有可能發生遮擋和誤觸，另一方面背部攝像頭那一條略窄，不能很好當「握把」。

以上是 Mate Xs 在單一使用場景下給我感受，顯然這種使用方式的吸引力並不足夠，要想在沉浸式體驗和易用性上再度深挖，深度和廣度兩個維度都是必須再前進一步的。

摺疊的深度和廣度

怎麼理解深度和廣度的擴展，深度可以理解為摺疊屏在進行單一應用時對體驗和使用方法的再挖掘。華為給出的答案是「平行視界」功能。

HUAWEI Mate Xs（AppSo授權使用）

「平行視界」這個功能最大的特點就是能夠同時呈現同一應用的不同層級。以今日頭條應用來舉例，平行視界可以讓文章列表頁與文章詳情頁以類似分屏的方式在屏幕上左右呈現。當點擊左側的某一文章時，右側的詳情內頁就會跳轉為該文章的詳情。本質上說這是以多任務的形式提升了同一應用內的平行任務處理。

不過並非所有的應用都能使用這個功能，在安裝了一些常用應用後，目前出現在列表的應用只有百度、今日頭條和手機淘寶三個應用。這個功能的確有一定的想象力，但是哪些應用更合適用我覺得華為官方還可以去再發現和引導用戶。

從廣度上擴展的話那就是不同應用之間的分屏協作與跨應用操作了。這方面是摺疊屏手機原先就被看好的功能。在 Mate Xs 的輔助功能裏也可以找到「智慧分屏」功能的引導。

HUAWEI Mate Xs（AppSo授權使用）

我用 Mate Xs 嘗試了一會將微博和微信兩個最高頻的應用分屏使用。由於屏幕面積和比例不夠，只能在中間對稱分屏，但這種用法感覺很奇怪，我無法同時將注意力平均分到兩個社交應用上。

Mate Xs 確實提供了我想象中的分屏功能，但是在實際體驗中，我得說這樣的提升有限，畢竟 Mate Xs 的屏幕還只是 iPad mini 大小，難以提供良好的分屏體驗。在個人經驗中來看，分屏、包括懸浮窗口多任務這種功能的下限是橫屏使用 10.5 吋的 iPad Pro，而這些多任務操作在小屏幕的 iPad mini 上同樣不好使。

iPad 將 Spotify、網易雲、微博、微信進行最小化分屏之後，左側依舊能提供比完整 Mate Xs 屏幕更大的瀏覽體驗。當然更好的方式是懸浮和自動隱藏，還能通過導航條對 iPhone 比例的應用進行快速切換。

當然，我無法簡單粗暴就表示摺疊屏的多任務處理體驗不好，因為對於絕大多數應用來說，如何在摺疊屏上以合適的形態呈現還需要 Google、廠商、開發者三方共同去推動。

目前我覺得 Mate Xs 在辦公方面方面的優勢或許更大，這和前面那些創造出的多任務需求不同，工作郵件中插入圖片、文字、附件是常見且必要的需求，Mate Xs 這種多任務拖拽文字和圖片能力在這種場景下會得到更好的發揮。

配置不是重點，預料中的華為旗艦

作為華為的第二款摺疊屏手機，Mate Xs 搭載的其實是我們的老朋友麒麟 990 5G SoC，這款處理器在綜合實力上自從去年用上以來其實已經在市場上領先了小半年，各方面性能都相當均衡，在當前也依舊處於高水平。

自然，Mate Xs 是一台支持 SA/NSA 組網方式的雙模 5G 手機，並且也是一台雙卡手機，另一個強項則是 NPU 帶來的 AI 性能。

哦，對了，屏幕比例的變化對於玩遊戲會帶來一些變化，在部分遊戲中上下兩個方向的視野會更寬廣一些，比如《和平精英》。但是在某些視野會縮放的遊戲的中可能會起到反效果，比如《王者榮耀》的左右視野反而會縮短。

這種情況下，由於摺疊後正面屏幕的可用性依然很強，Mate Xs 可以更加靈活的選擇用哪種比例來玩遊戲，這麼來看也算是一個玩遊戲的好工具。

由於機身很薄，加上摺疊的設計，這都成了 Mate Xs 使用更大電池的阻礙。實際容量典型值為 4500mAh，在 5G 時代算是主流水平，只不過用戶對於體積更大份量更重的摺疊屏手機或許期待會更高，尤其是對於大屏使用來說，畢竟多一點容量就多一點續航。

不過 Mate Xs 還是有底氣的，和 Mate X 一樣，華為在這上面搭載了功率高達 55W 的快充技術，官方宣稱 30 分鐘即可充到 85%，實際用下來發現華為的省電本領還是真的強，續航感覺比一些 5000mAh 的還要強。

作為一台摺疊屏手機，華為一向強勢的拍照反而在這裏不算是重點了。配置上依舊是Leica四攝，在背後左側凸起的部分按照豎向排列。

其中包括一顆 4000 萬像素的廣角主攝（f/1.8 光圈），1600 萬像素的超廣角鏡頭（f/2.2 光圈），一顆 800 萬像素的長焦鏡頭（f/2.4 光圈，支持 OIS），最後還有一顆 ToF 景深鏡頭。

Mate Xs 最高可以支持到 30 倍混合變焦。由於外折的設計，在屏幕摺疊起來時後置攝像頭也可以當做前置來使用，這也使得 Mate Xs 的屏幕不需要前置攝像頭，屏幕的造型更加完整。

Mate Xs 部分樣版相片：

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總體來看 Mate Xs 的拍照也算是發揮出華為的水平，也支持超級夜景等功能，但比起規格更加豪華的拍照旗艦機型來說還有差距。

去年解決「有」，今年解決「用」

面對摺疊屏這樣的新生事物，一年的探索時間似乎還是顯得短暫了一點，Mate Xs 身上更多還是「繼承」的感覺，把一些細節部分相比去年的 Mate X 做的更好，比如屏幕覆蓋雙層航天級聚酰亞胺柔性材質，能夠提升屏幕強度，據說比黃金還貴。鉸鏈方面採用了鷹翼摺疊設計，裏面用到了硬度不輸鈦合金的鋯基液態金屬。

HUAWEI Mate Xs（AppSo授權使用）

費了這麼多事改進設計，用了成本高昂的材質，Mate Xs 最大的目的還是解決本摺疊屏手機本身結構的可用性。因為去年摺疊屏手機走的磕磕絆絆並不順利，而到了今年大家都近乎不計成本的拿出了更好的設計。

當今這個時代，什麼產品做得敷衍，什麼產品做得認真可以說是一眼就明。現在說摺疊屏是未來的方向還為時尚早，但從我自己的角度來說，這些力圖把不成熟的技術變成熟並推向大眾的廠商與產品，都是值得敬畏的。

「AppSo」授權轉載，原文：華為 Mate Xs 上手：超薄的摺疊屏 + 四攝，16999 元售價還高在哪兒？】