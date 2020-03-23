HUAWEI P40/P40 Pro完整規格曝光　Pro有四鏡頭、四曲面6.5吋屏幕

華為將會在 2020 年 3 月 26 日發表最新旗艦 P40 系列，當中應該除了有恆常的 P40 以及 P40 Pro，還會有多一部的 P40 Pro Premium Edition。而距離正式發表之日尚餘幾天，華為 P40 以及 P40 Pro 的大部分規格已被知名爆料人 Ishan Agarwal 爆出來。

首先是華為 P40，根據 Ishan Agarwal 的爆料，華為 P40 將配備 6.1 吋的屏幕，而顯示屏上會有一個很寬的孔，用來放置前置鏡頭，就跟之前傳聞的一樣。另外，Ishan 表示手機只有一個 3200 萬像素的前置鏡頭，而非傳聞的雙前置鏡頭，最終結果孰是孰非，就要等華為親自公佈才知曉。至於後置鏡頭方面，P40 將會用上 5000 萬像素、1600 萬像素以及 800 萬像素的 Leica Ultra Vision 感光元件，並會支持高達 30 倍的數碼變焦。還有就是，手機將配備 3800mAh 電池，支持 5G，並用上 Kirin 990 處理器。

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再來說說華為 P40 Pro，華為 P40 Pro 將會採用 6.58 吋的屏幕，用上四曲面設計，並且屏佔比相當高。相機會標上 Leica Ultra Vision Quad Cam 的品牌，四鏡頭分別為 5000 萬像素、4000 萬像素、1200 萬像素以及 ToF 傳感器的組合，其中一個鏡頭會是潛望式，支持 50 倍 SuperSensing 變焦以及遠攝穩定功能，而前置鏡頭則會有 3200 萬像素感光元件以及一個深度傳感器。P40 Pro 將內置 4200mAh 電池，支持 40W 有線充電。至於無線充電速度，Ishan 表示他並不太確定，可能是 40W，也可能是 27W。當然，P40 Pro 也是會用上 Kirin 990 處理器吧。

至於最高階的 Premium 版本，Ishan 則未有透露此機的規格。

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