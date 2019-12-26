跟羽生結弦戴 金閃閃 Acoustune HS1695Ti 耳機專心集訓

日本花式溜冰冠軍羽生結弦自細已經是個耳機玩家（點擊睇：羽生結弦係耳機狂人！？隨身帶10萬港元器材），耳機同好翻看他多年來集訓前聽歌集中精神時的照片，耳機選擇多、識玩得來不是單方面追求貴價貨。 雖然羽生王子近日失落於全日本花式滑冰錦標賽，近日已收拾心情，參加全日本代表隊集訓備戰東奧。筆者絕非落井下石，失落金牌的羽生，換上一對全金色電鍍外殼的日本製耳機Acoustune HS1695Ti ，似乎在跟自己說：「下次比賽一定要奪金！」加油！

羽生結弦在訓練時配戴Acoustune HS1695Ti 耳機

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手專心1單元 專注玩物料

回頭來介紹一下日本耳機品牌 Acoustune，品牌總監三枝丈記（Take Saegusa）沉迷玩物料，他在3年前推出HS1501AL／HS1511CU 兩對同款式、不同物料的紅藍孖寶後，一直沿用：外內層全金屬獨立箱體、1動圈單元這個基本構想，並不斷試用新的單元／外殼物料，令HS耳機系列收獲不少fans。

由內至外作出改善

另外，HS 1695Ti 改用第5代 Myrinx Composite 動圈，在纖維震膜上再加一層金屬成份，在不影響伸展性的情況下，大幅度加強剛性，令音色表現更爽快、加精準，分析力不會比某些3、4單元的混合耳機差。又由於使用1單元，雖然全機身均為金屬，但長期配戴也不會覺得累。

筆者自己一直用開 銀色的不鏽鋼版Acoustune HS1670 SS，今次1695的分析力、情感表現都有所提升，人聲更毒但背景音樂卻仍然有層次又豐滿，用來聽女毒電音Perfume，細節極其豐富，歌聲又甜，殺死人。

用1695Ti配Sony黑磚聽女毒電音Perfume，細節極其豐富，歌聲又甜，殺死人。（鍾世傑 攝）

改用原創Pentaconn Ear新耳機駁口

筆者更欣賞是HS1695Ti 放棄了雖然泛用其實問題多多的MMCX耳機線插，改用自家開發的新格式Pentaconn Ear 駁頭，穩固耐用不會無故轉動，插得夠緊，用久了也不怕接觸不良，又減少斷針機會。

Acoustune HS1695TI (售價 $7,980)，初回送原裝 2.5mm或4.4mm Pentaconn Ear 耳機線一條 (價值$1,280)，售完即止。（代理：Soundwave Audio）

HS1695Ti 放棄MMCX駁，改用自家開發的新格式Pentaconn Ear 駁頭。（鍾世傑 攝）