新iPhone SE 2020 現身　三千幾蚊超抵玩！價錢規格開賣日期公布

iPhone SE 2020 年版（前稱 iPhone 9、SE 2）千呼期喚終於在 Apple HK 官網現身，作為現時最抵買的 iPhone，SE 一如傳聞沿用 iPhone 8 外型設計，而且換入最新 A13 Bionic 處理器。以下就為大家介紹 iPhone SE 規格、定價及開賣日等資料。

iPhone SE 2020 繼承上一代 SE 定位，以入門級小屏幕 iPhone 作賣點，配備最新的 A13 Bionic 處理器，成為現時市場上最抵買的 iPhone。iPhone SE 沿用 2017 年的 iPhone 8 設計，配備 4.7 吋 IPS LCD 屏幕（750 x 1334），而且更加設有實體 Home 鍵及 Touch ID 指紋感應，對於不適應 Face ID 的朋友來說，絕對是一個難得的好消息！

iPhone SE 2020 年版正式公布，沿用 iPhone 8 設計。（Apple）

作為入門級手機，iPhone SE 的主鏡頭是跟其他 iPhone 差距最大之處。iPhone SE 配備單鏡頭設計，沿用 iPhone 8 的 1,200 萬像素鏡頭（f/1.8、PDAF、OIS）。雖然硬件方面未有提升，不過 iPhone SE 配合 A13 Bionic 及 iOS 13，可以利用 AI 人工智能，追加人像散景相片拍攝、6 種人像燈光效果及景深操作；iPhone SE 的前置 700 萬像素鏡頭（f/2.2）同樣可以利用 AI，拍攝人像景深照片。

新 iPhone SE 主鏡頭支援每秒 60 格的 4K 影片拍攝，而且更提供每秒 30 格的擴充動態範圍（extended dynamic range）影片拍攝。

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新 iPhone SE 更加入對全新 Wi-Fi 6 及跟 iPhone 11、11 Pro 相同的 Gigabit-class LTE 網速的支援，而且更支援 eSIM，可以作實體加 eSIM 雙卡使用。新 iPhone SE 更可以配合 Core ML 機械學習功能，提供更省電的使用體驗，及更出眾 AR 及遊戲體驗。4.7 吋 Retina HD 屏幕支援 True Tone 色調、HDR10 及 Dolby Vision 標準影片播放。另外，iPhone SE 亦跟近期 iPhone 11 系列一樣，以 Haptic Touch 取代原有 Force Touch 操作。iPhone SE 跟 iPhone 8 一樣，達到 IP67 防水防塵標準的保護。

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新 iPhone SE 2020 將會推出 64GB、128GB 及256GB 版本，定價分別為 $3,399、$3,899 及 $4,699，比起 iPhone 8 原本的定價更加便宜；而 iPhone 8 亦完成歷史任務，正式從 Apple Store 中退役。iPhone SE 2020 將會在本週五 4 月 17 日晚上 8 時起，在 Apple Store HK 官網開始接受預訂，並會在下星期 24 日開始正式推出。

連結：Apple Store HK 的 iPhone SE 2020 頁面

另外，支援 iPad Pro 的最新 Magic Keyboard 精微鍵盤亦會跟 iPhone SE 2 一起開始接受預訂，提早開賣。

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