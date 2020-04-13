Today at Apple 課程改推影片 抗疫在家升級 Apple 產品大師

數碼生活
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在平常時侯，世界各地的 Apple Store 都會每日舉辦大大小小的「Today at Apple」教學座談會，由 Apple 請來的嘉賓或 Genius 們講授 Apple 產品的進階使用技巧、專門知識等等。但疫情之下，人人減少接觸，課程也只好移師網上。

隨著新冠病毒疫情爆發，Today at Apple 的課程也自然暫停，為了讓大家安在家中都可以繼續學習，今日 Apple 就將 Today at Apple 的課程改成影片上載到網上，Apple 稱之為「Today at Apple (at Home)」。

暫時在 Today at Apple (at Home) 的頁面上，上載了分別由倫敦、新加坡以及美國 Santa Monica 方面的 Apple 代表所拍攝的三條教學影片：

三段教學影片其實都相當顯淺，只需要一部 iPhone 手機、一部 iPad 就可以跟著做，相信 Apple 方面是想要透過鼓勵用戶在家創作的方式，好讓大家在減少接觸的同時也不至於悶死在家中。

除了有消閒類的措施，Apple 在較早前也宣布與 Google 破天荒合作，開發出以藍牙技術為基礎的人群接觸史追蹤工具，以加強疾病防控。

資料來源：Apple、9to5Mac

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