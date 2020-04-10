【新冠肺炎】Apple Music預支3.5億版稅　助獨立音樂藝人紓困

【新冠肺炎獨立音樂寒冬Apple Music預付巨額版稅】新型冠狀病毒 COVID-19 瘟疫持續，各國抗疫措拖打擊各行各業，依賴藝人巡迴演唱作主要收入來源的獨立音樂廠牌首當其勢，近幾個月全盤音樂會計劃取消或延期的獨立音樂人多不勝數；經濟衰退下，就連串流音樂服務訂戶也正在減少，意味獨立音樂廠牌收入進一步下降。有見及此，目前最大串流音樂服務平台之一的Apple Music公布了一項「抗疫紓困」措施：預支版稅。

Apple Music近日宣布成立總值5千萬美元（約港幣3.5億元）的預付版稅基金，確保平台上的藝人於目前瘟疫艱難時期獲取報酬。

Apple Music宣布成立總值5千萬美元（約港幣3.5億元）的預付版稅基金，確保平台上的獨立音樂人及廠牌於目前抗疫時期仍能收到一定報酬。

據《滾石》（Rolling Stone）雜誌收到一封Apple Music於本周二（4月7日）寄給其平台上音樂廠牌的信件，內容指只有於Apple Music季度收入達至少10,000美元（約港幣7萬8千元）的獨立廠牌，方有資格獲得預付版權收入。符合收入資格的公司，亦須持有真接跟Apple Music發行分紅協議。基金資助金額亦因應唱片公司過去收入和未來經Apple Music可能賺取之收入預期而調整。

Apple Music於信件提到對於全球音樂產業而言，目前是艱難時期。音樂人生計面臨風險，唱片業賴以生存的多種收入來源全數消失。Apple Music表示於音樂領域擁有數十年的悠久歷史，為得以同世上最好的音樂廠牌、藝人緊密合作而自豪，因此有意提供協助。

預付版權費的標籤協議將於4月10日在iTunes Connect的「協議」、「稅收和銀行」模塊中發布。要獲得預付款項，唱片公司需要接受「版稅預付」協議，並於5月前採用最新的Apple Music發行協議。

資料來源：Rolling Stone