iPhone 12 Pro Max新渲染圖！瀏海變細有神秘配備　相機大升級

【iPhone 12消息 / 傳聞】暫名iPhone 12的Apple（蘋果）新一代旗艦機還有數月才推出，近日再有新渲染圖曝光，iPhone 12 Pro Max除了瀏海收窄，邊框與iPhone 5和iPad Pro相若，還會有更多變化。

YouTube頻道EverythingApplePro與知名爆料人Max Weinbach再攜手揭露iPhone 12 Pro Max訊息。

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據悉，iPhone 12 Pro Max會採用類似iPad Pro及iPhone 5的方正設計，並棄用2.5D玻璃，改用平面熒幕。

瀏海方面，與之前消息相同，iPhone 12 Pro Max會保留瀏海，但大幅縮小，連邊框也大幅收窄，機身則比之前略寬惟更纖薄，預計有6.7吋熒幕。

背面相機部份，iPhone 12 Pro Max繼續有3個鏡頭，加上LiDAR感測器，外形就像有4個鏡頭。Max Weinbach又透露，相機尺寸會更大，或因採用面積更大的感光元件。

另外，iPhone 12 Pro Max仍會用Lightning接口，側邊配備「Smart Connector」。「Smart Connector」目前是iPad Pro專屬配備，可連接鍵盤、充電和傳送資料等，未知套用在iPhone上是否有相同功能，還是有其他用途。

（EverythingApplePro）

資料來源：EverythingApplePro

iPhone 12鏡頭增至6400萬像素及新功能 支援5G有新設計

EverythingApplePro與Max Weinbach早前亦揭示了iPhone 12 Pro資料，預料其主要更新集中在硬體方面。

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保留3鏡頭 增至6400萬像素

相機是iPhone 12 Pro主要升級點，除了保留3鏡頭，預期會採用與三星Galaxy S20 Ultra 類似策略，加大相機像素提升遠距拍攝細節，而iPhone 12 Pro的鏡頭會採用6400萬像素。

（Apple）

其實現時iPhone 11 Pro雖然只有1200萬像素超廣角、廣角及長焦距三相機，但拍攝質素已媲美專業級單反相機，如果iPhone 12 Pro鏡頭進一步提升，效果的確令人期待。

iPhone 12 Pro鏡頭4大改進：

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