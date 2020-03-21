新冠肺炎意外成果！NASA衛星圖揭地球獲「喘息」　威尼斯水超清澈

新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）疫情席捲全球，各地都有停工、停市、封城等措施，經濟固然受到衝擊，但原來對地球來說，今次可能是一次「喘息」機會！

地球今次獲得意外的「喘息」機會，主要在於新冠肺炎下停工停市，街道人稀車疏，污染物亦因而大幅下減，這情況在重災區中國及意大利尤其顯著。

↓↓↓ 武漢之前疫情 ↓↓↓

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NASA和歐洲太空總署（ESA）污染監測衛星早前在中國發現了二氧化氮（NO 2）大幅減少。

（NASA）

二氧化氮是汽車和工廠排放的有害氣體中主要污染物之一，大幅減少情況最先出在湖北武漢市一帶，然後中國其他地方亦有發生。NASA指出，空氣污染程度下降與中國限制交通和工商活動時間吻合，又形容急劇下降情況前所未見。

NASA衛星圖片顯示1月1日至20日（隔離前）和2月10日至25日（隔離期間）中國內的二氧化氮值：

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更多詳情可看：【新冠肺炎】NASA揭中國空氣污染大幅下降 勁過金融風暴時期？

而感染新冠肺炎人數第二多的意大利，在歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）衛星圖片中亦見到相似情況，當中下降幅度最大的是疫情最嚴重的意大利北部。

由於意大利依靠天然氣和可再生能源供電，專家估計下降原因是柴油車減少。

威尼斯運河變清澈

另外，意大利封城措施，亦減少了水污染，外媒報道，威尼斯運河現時沒有船通行，非常清澈，水中的魚都清晰可見。

資料來源：ecowatch、nbcnews