SHURE 耳機 AONIC 3／4／5 IEM新作一炮三響 圈鐵混合新作最搶眼

踏實做耳機的SHURE，近年銳意創新，比如推出AONIC系列的藍牙無線耳機，以及配合MMCX耳機組使用的藍牙接收器+耳機 AONIC 215。近日SHURE 再以AONIC之名推出3款新作，除以舊作翻新的AONIC 3、AONIC 5（54,800日圓／約HKD4300） ，AONIC 4 （32,800日圓／約HKD2500）是該廠少有用1動圈+1動鐵「圈鐵添合」的Hybrid新作，被受注目。

Shure AONIC 215真無線耳機試聽 (點擊進入內文)

AONIC 3 是Shure成立以來最小型的耳機，暫時只設黑色，自稱走無添加原音風格，使用1組動鐵。據稱設計構思來自Shure E4，小巧輕身配戴舒適，新設計的機身能減輕37dB的外來噪音，使用MMCX駁頭，跟機線有remote。（注：因暫時只有日本Shure發表新作，故本文定價以日圓表示）

AONIC 3

AONIC 3

AONIC 4 為Shure 首款圈鐵混合Hybrid耳機（1圈1鐵），有黑／白兩色選擇。介紹文稱動圈為特別調製，令動圈的低音順暢伸展，跟動鐵的高音共存，樂器及人聲均富清晰層次感。機身能減輕37dB的外來噪音，機身極薄、耳塞角度以人體工學設計，使用MMCX駁口。（32,800日圓／約HKD2500）

AONIC 4

AONIC 5 使用3組動鐵（2低音／1中高音），以SE535為基礎改良製作，高音伸延性大、中音溫、低音量足。空間感廣闊，除了聽歌也非常適合看電影時使用。有3種耳導管可以更換，包括「平衡」、「暖聲」、「明朗」三種風格。機身有透明／紅／黑3種選擇。（19,800日圓／約HKD1500）