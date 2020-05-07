Apple Mac Pro Wheels 5千元滾輪套件 無聲開箱片 最後一鏡最諷刺

【Mac Pro Wheels 滾輪套件開箱】Apple 去年推出Mac Pro 旗艦級蘋果桌面電腦，配合Pro Display XDR顯示器，運算能力為Mac中最強，但售價十分驚人，單是將配置衝上頂級已經要超過47萬港元，其中一套須另購、最多用家討論的「滾輪套件」香港售價HK4,999，有外國Youtuber為這4個平均售1,250元的滾輪製作開箱片！

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Unbox Therapy頻道專門開箱，這次為Apple Mac Pro Wheels滾輪套件 【Youtube截圖】

專門拍攝開箱片的外國Youtube頻道「Unbox Therapy」，日前上載一段影片，該頻道以往也是拍攝各種產品開箱片，特別在沒有任何旁白解釋，這次有關Apple以700美元（Apple香港網店售價HK$4,999）發售的Mac Pro Wheels（滾輪套件），用途只是附加在Mac Pro機底的4個滾輪，裝上後將Mac Pro主機變成可隨意推動的電腦主機，而開箱影片中除了已知的4個滾輪外，還會有什麼？Unbox Therapy解開謎團！

▼Mac Pro Wheels開箱【Unbox Therapy頻道】▼

+ 8 + 7 + 6

包裝中除了已知4個滾輪，盒中一份疑此說明書並無打開，所以未有特別發現任何特別之處，而片尾最後更出人意表，Unbox Therapy充滿疑惑的表情，突然拿出一個盆栽放上Mac Pro Wheels盒面，由於全片沒有旁白，未知是否諷刺這700美元的用途，只是用於墊盆栽的「無聲抗議」？

Mac Pro Wheels開箱片