870g 超輕量筆電開箱！ASUS Expertbook B9450 登陸香港

大屏幕筆電，有好一段時間也意味著重量較重、流動性一般，不過科技發展帶來的進步在筆電的流動性上助益良多，ASUS 近來在香港推出的新型號 Expertbook B9450 更是市場上最輕巧的 14 吋筆電。

ASUS Expertbook B9450 共有兩個電池容量版本，分別為 33Wh 以及 65Wh 兩個型號，外觀上完全一樣，不過因為電池的不同，也令重量有些許區別。

今次借測的版本為 65Wh 的 B9450，官方的重量數據為 995g（33Wh 版本則為 870g），來到手上上磅有少許誤差，不過仍然保持在 1kg 以下（蔡浩騰 攝）

由於是定位為商務機的關係，ASUS Expertbook 機身設計上可謂去蕪存菁，沒有太多花巧，以低調實用為主。

▼▼▼▼▼ 按圖放大看 ASUS ExpertBook B9450 機身細節 ▼▼▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

ASUS 在香港推出的 ExpertBook B9450 除了在電量上有分別，於處理器以及儲存容量上都有兩種不同選擇，故總共有四個不同的配置版本可以選購，分別為：

是次借測的版本是最高配置的 Core i7 65Wh 大電版，官方稱續箭時間可以長達 24 小時（蔡浩騰 攝）

1. Intel Core i5 + 512GB SSD + 33Wh 電池（售價＄12,998）

2. Intel Core i5 + 1TB SSD + 65Wh 電池（售價＄13,998）

3. Intel Core i7 + 1TB SSD + 33Wh 電池（售價＄15,998）

4. Intel Core i7 + 1TB SSD + 65Wh 電池（售價＄16,998）