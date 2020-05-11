iPhone 12 Pro傳可多角度Face ID解鎖　鏡頭3倍變焦電池量大升級

【iPhone 12消息 / 傳聞】Apple新一代旗艦機iPhone 12雖然未知能否按原定於今年9月內推出，不過近日亦不斷「流出」渲染圖、價錢和外形設計等消息。支援5G網絡、方邊框設計和採用Apple A14處理器都是公認極有可能成真的更新。Max Weinbach在EverythingApplePro的新影片中，表示iPhone 12或將具有高刷新率120Hz 的ProMotion螢幕，至少iPhone 12 Pro會具有如此配置。他亦再次提及Pro機會推出6.1吋和6.7吋兩款機型。

科技爆料名人Max Weinbach在Youtube頻道「EverythingApplePro」主持的新情報影片指iPhone 12 Pro的螢幕刷新率將可切換成60Hz或120Hz模式以作慳電；這類似近年iPad Pro螢幕中用到的ProMotion系統。提高螢幕刷新率，iPhone的螢幕穩定性或能追上競爭對手如Galaxy S20的表現。

為支援螢幕長時間維持在120Hz（類ProMotion）的高刷新率，使顯示質素趨向穩定，新手機（6.7吋iPhone 12 Pro Max）的電池量將大升級至超過4400mAH，應對續航挑戰。

iPhone 12的螢幕刷新率將可切換成60Hz（影片中渲染圖稱之為Boring Motion）和120Hz模式（ProMotion）以作慳電。（9to5Mac）

新影片中，Max Weinbach再次提及他最早於今年3月初所爆的iPhone 12系列電池量和相機鏡頭的傳聞。如若螢幕刷新率真的大大提升，加上有可能出現的5G，為應對續航挑戰新手機電量確有提高之需要。重溫3月流出情報（點擊放大圖片細睇詳情）：

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不過Max Weinbach在新影片的預告也不是完全老調重彈。夜間模式會是iPhone 12系列相機鏡頭的重頭戲。Apple打算以更快的自動對焦和改良的圖像穩定性，來改善弱光條件下的攝影質素。Smart HDR將會升級，以減少昏暗環境中拍攝景物時產生的圖像雜訊（image noise，或稱噪點）。

據推算，新加入的LiDAR激光雷達感應組件會進一步加強iPhone 12的自動對焦速度，提高拍攝「人像模式」照片的準繩度。Max Weinbach提到，長焦遠攝鏡頭的光學變焦將由2倍升級至3倍，讓用家毋需借助數碼變焦（裁剪 cropping）便能更zoom近拍攝對象。

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iPhone 12系列Face ID或將支援更寬闊的視角，「多角度Face ID」將讓用家以多角度輕鬆解鎖手機。（資料圖片）

綜合Weinbach與各家推測，幾乎可以肯定iPhone 12系列將保留「Ｍ字額」「瀏海」組件區域，但會縮細並作若干功能變化，可能加入方便用家的升級功能。Max Weinbach表示，iPhone 12系列Face ID或將支援更寬闊的視角，「多角度Face ID」容許用家以更多不同角度輕鬆解鎖手機。

Max Weinbach x EverythingApplePro iPhone 12 Pro新流出情報影片：

iPhone 12型號和價錢傳聞亦非常紛雜。科技爆料名人Jon Prosser在Twitter表示iPhone 12會有4個型號及售價偏低，全系列以OLED屏幕和5G為基礎。當中最令人在意的是最細的5.4吋只售649美元（約港幣5,030元），比iPhone 11的699美元便宜了不少，此型號坊間暫稱為iPhone 12（Mini）。重溫報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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（EverythingApplePro）

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資料來源：9to5Mac、Engadget