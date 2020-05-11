PlayStation中國商店無限期關閉 內地網民炮轟舉報：玩遊戲像犯罪

【Playstation中國商店暫停服務】中國內地打機波折重重，近日再次傳出噩耗！Playstation中國商店昨日（5月10日）突然無限期暫停服務，引來內地玩家叫苦。結果今次事件，原來又是因為這個原因？

中國內地對網絡、遊戲審查一向嚴格，例如任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）早前便突然遭電商下架，而中國國行Switch無法讓玩家登入任天堂帳號，必須改用微信，亦無法與其他國家地區玩家線上交流。

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今次中國遊戲界「噩耗」蔓延到Sony（索尼）Playstation。PlayStation中國昨日（5月10日）突然在微博以「PlayStation®中國商店暫停服務通知」為題發帖，指由於「系統升級」，即日起暫停服務，並兩度向用戶致歉。

（PlayStation中國微博）

PlayStation中國商店目前已無法瀏覽。（PlayStation中國）

奇怪的是，雖然PlayStation中國指商店暫停服務原因是「系統升級」，但未有如同往常般公布恢復時間，如同變相「無限期」暫停服務。

不少中國內地玩家留言訴苦，「我是國行要哭了」、「真的無語了，玩個遊戲搞得我在犯罪一樣」、「記住這一天，這也許是中國主機遊戲史上最黑暗，最諷刺的一天！」

↓↓↓ 更多中國內地網民精選留言 ↓↓↓

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由於事發太過突然，網民猜測是否與中國小粉紅「舉報」有關。微博用戶「森里螢四」就在Playstation中國商店宣布暫停服務當日發帖高呼「我做到了」。翻查資料，「森里螢四」日前曾舉報國行PS4可「走後門」購買未經審查的港行遊戲，嚴重危害青少年身心健康，盼文化部徹底封殺。

↓↓↓ 「森里螢四」帖文如下 ↓↓↓

雖然未能確定今次事件起因是否「森里螢四」的舉報，亦有網民分析個人舉報未必有如此大反響，估計有大型遊戲商投訴。但「森里螢四」帖文一出，已惹來大量負評。

資料來源：微博