Samsung Galaxy S30系列規格曝光！相機再提升至1.5億像素鏡頭

Samsung Galaxy S20 系列出道幾個月，明年 S30 系已有新聞傳再會搭載 1.5 億超高像素鏡頭。而除了鏡頭有所提升，有傳 Samsung Galaxy S30 系列的硬件規格將採用驍龍 875 版本外，還會有自家的 Exynos 1000 芯片參軍。

根據外國傳媒報道，將在明年發布的韓系手機 Samsung Galaxy S30 系列再會搭載 1.5 億超高像素鏡頭。而除了鏡頭有所提升，有傳 Samsung Galaxy S30 系列的硬件規格將採用驍龍 875 版本外，還會有自家的 Exynos 1000 芯片參軍。

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據悉，驍龍 875 將採用 5nm 制程，採用 Kryo 685 CPU 架構，集成了 Adreno S660 GPU 以及驍龍 X60 5G 調制解調器。其實今年的 S20 系列，在旗艦機 Ultra 上已首次採用 1 億像素鏡頭，但同時 Note 系列則有機會沿用 S20 Ultra 相機模組。

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