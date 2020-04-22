SAMSUNG Galaxy S20、華為P40 Pro、小米10 Pro　行貨5G手機對決

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香港5G網絡已經於4月1日正式推出，相信現時想買新機的網友都會優先考慮5G手機，而市場上現時已有HUAWEI P40 Pro、SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 及小米 10 Pro 三款5G旗艦比各位選擇，不過這三款5G旗艦都各有千秋，究竟又會點樣揀？今次本站會以規格系統、拍攝、支援5G頻譜幾大方面同大家分析。

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5G頻譜及拍攝最強 HUAWEI P40 Pro

HUAWEI P系列出名影相靚就人人都知，新一代 HUAWEI P40 Pro 並首次採用超感知 Leica 鏡頭組合及搭載目前世界上最大的CMOS感光元件，進一步提升拍攝能力。並搭載5000萬像超感知廣角主鏡頭 + 4000萬像超廣角電影鏡頭 + 1200萬像超感光長焦鏡頭 + 3D景深鏡頭，支持5倍光學變焦及50倍超感知數碼變焦及3200萬像 + IR Depth 景深雙自拍鏡頭，前置雙鏡頭，支持4K自拍、臉部識別解鎖及隔空手勢操作。

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當中的5000萬像超感知廣角主鏡頭支援RYYB色彩濾鏡陣列、像素4合1以及超快的八核對焦技術，同是支援最高ISO 409600，至於第二枚4000萬像超廣角電影鏡頭則首次採用16合1像素合併技術，能夠合成4.48um的超大像素，配合RYYB的色彩濾鏡陣列、AIS與OIS防抖等。

此外，還支援 256倍的超慢動作攝影的 7680fps、Audio Zoom、4K縮時、Dual View功能及AI人像鏡頭等。在對焦方面，HUAWEI P40 Pro 同樣支援最高50倍數碼變焦，不過就首次於變焦鏡頭中放入了RYYB色彩濾鏡陣列，提供了40%更多的進光量。而據權威攝影網站 DxOMark 更表示“HUAWEI P40 Pro的攝像頭徹底擊潰了競爭對手。如果您想要最好的智能手機攝像頭，目前沒有別無選擇”，可見 HUAWEI P40 Pro 在拍攝效能上不用懷疑。

HUAWEI P40 Pro 還配備 Kirin 990 5G 處理器，支援雙模5G網絡以及Wi-Fi 6 Plus技術，當中的Wi -Fi 6 Plus除了支援高達 2.4Gbps外，還加入“Dynamic Narrow Bandwidth technology”的技術，讓 WiFi 穿透牆與地板，令WiFi 接收更強及支援40W HUAWEI SuperCharge 有線快充。而由於 Kirin 990 5G 處理器於5G 上支援全球多個5G頻普，以 HUAWE P40 Pro 為例，支援支援FDD N1 /3/28A、TDD N38/41/77/78/79，成為現時支援5G頻段最多的5G 手機，實現5G全網通。

至於在定價上，HUAWEI P40 Pro 的建議零售價為$6,988，是三款5G旗艦中，售價比小米10 Pro 貴，但比 Galaxy S20 Ultra 抵玩。整體上，HUAWEI P40 Pro 是針對一些喜歡攝影及對5G網絡有要求的用家。

全能旗艦 Samsung Galaxy S20 Ultra

至於SAMSUNG的機皇 Galaxy S20 Ultra，採用了120Hz 刷新率及240Hz 觸控感應屏幕，配備了首發 Snapdragon 865 處理器，並首度加入16GB RAM 的版本，是現時首款搭載 16GB RAM 的5G手機，同時也採用了LPDDR5 RAM，LPDDR5有著30%更快的運行速度，同時20%更低的功耗。

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在拍攝方面 Galaxy S20 Ultra 是一款支援100 x Zoom 的手機，並搭載 1.08億像主鏡(F1.8) + 1200萬像廣角(2.2) + 4800萬像長焦鏡(F2.0) + Depth Vision 景深鏡頭，主鏡頭並支援高達100x Space Zoom，而且更加入Single Take、Quick Crop快速剪片功能等。還支援8K拍攝、Super Steady以及夜間縮時Night Hyperlapse等功能。

至於售價方面Galaxy S20 Ultra最貴，售價為$9,998 及 $10,998（12GB RAM + 256GB ROM 及 16GB RAM + 512GB ROM），是三款5G手機中，定價最高的一部。整體上，Samsung Galaxy S20 Ultra 是針對全效能型，並以規格優先的用戶群。

最平 Snapdragon 865 旗艦 小米10 Pro

至於小米10 Pro 是三款5G手機中定價最抵玩的一款，不過正所謂一分錢一分貨，於功能上就不及 HUAWEI 及 SAMSUNG，不過小米 10 Pro 仍配備 Smapdragon 865 處理器，搭載 1億8百萬像 8P 鏡頭 + 2000萬像超廣角鏡 + 1200萬像人像及超長焦 5P 鏡頭，支援10 倍混合變焦及 50 倍數碼變焦。小米 10 Pro 更支援 50W 有線快充，30W 無線快充及 10W 逆向反充，都是該機的賣點。不過於頻譜支援上，小米10 Pro 只支援FDD N1 /3/7/28、TDD N77/78，而且只設有單卡卡槽，在5G網絡上明顯比 HUAWEI P40 Pro 及 SAMSUNG Galaxy 20 Ultra 輸蝕。

至於小米10 Pro 是三款5G手機中定價最抵玩的一款，不過正所謂一分錢一分貨，於功能上就不及 HUAWEI 及 SAMSUNG，不過小米 10 Pro 仍配備 Smapdragon 865 處理器，搭載 1億8百萬像 8P 鏡頭 + 2000萬像超廣角鏡 + 1200萬像人像及超長焦 5P 鏡頭，支援10 倍混合變焦及 50 倍數碼變焦。小米 10 Pro 更支援 50W 有線快充，30W 無線快充及 10W 逆向反充，都是該機的賣點。不過於頻譜支援上，小米10 Pro 只支援FDD N1 /3/7/28、TDD N77/78，而且只設有單卡卡槽，在5G網絡上明顯比 HUAWEI P40 Pro 及 SAMSUNG Galaxy 20 Ultra 輸蝕。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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