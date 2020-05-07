動物森友會6星期賣1341萬　打入任天堂Switch歷年十大熱賣遊戲榜

任天堂於5月7日公開截至2020年3月止的最新業績速報：當中Switch 《集合啦！動物森友會》，推出至3月尾財政年度結算時不足兩周已賣出1,177萬隻，光速打入主機歷年暢銷遊戲TOP 10榜內，再來看看其他與Switch有關的數字吧！

《動物之森》4 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 43 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 39 + 38 + 37

《動物之森》5 月魚類圖鑑（北半球）／全 45 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+ 41 + 40 + 39

FY19財政年度Switch主機共賣出1695萬部，FY20提升至2103萬部，升幅達24％，而當中更有619部是細機 NS Lite 。遊戲方面，百萬大作達27款，歐／美兩區都比日本更厲害！全球合共賣出16872萬隻遊戲，比FY19升了4成多。

至於《動物森友會》（動物之森）Switch版，只計頭6星期已經賣出1341萬隻，看看下面的棒型圖，NDS/3DS版根本無得比。

Switch 遊戲銷量數字（截至 2020 年 3 月底）

+ 6 + 5 + 4

最後任天堂又確認接下來一兩個月，Switct有甚麼新遊戲、推出日等新資訊。《集合啦！動物森友會》、《寶可夢 劍．盾》、《任天堂明星大亂鬥 特別版》更會推出新DLC！