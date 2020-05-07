動物森友會6星期賣1341萬　打入任天堂Switch歷年十大熱賣遊戲榜

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

任天堂於5月7日公開截至2020年3月止的最新業績速報：當中Switch 《集合啦！動物森友會》，推出至3月尾財政年度結算時不足兩周已賣出1,177萬隻，光速打入主機歷年暢銷遊戲TOP 10榜內，再來看看其他與Switch有關的數字吧！

《動物之森》4 月昆蟲圖鑑（北半球）／全 43 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+39
+38
+37

《動物之森》5 月魚類圖鑑（北半球）／全 45 種，8 種為 5 月新加入品種，依賣出價高至低排序：

+41
+40
+39

FY19財政年度Switch主機共賣出1695萬部，FY20提升至2103萬部，升幅達24％，而當中更有619部是細機 NS Lite 。遊戲方面，百萬大作達27款，歐／美兩區都比日本更厲害！全球合共賣出16872萬隻遊戲，比FY19升了4成多。

至於《動物森友會》（動物之森）Switch版，只計頭6星期已經賣出1341萬隻，看看下面的棒型圖，NDS/3DS版根本無得比。

Switch 遊戲銷量數字（截至 2020 年 3 月底）

+6
+5
+4

最後任天堂又確認接下來一兩個月，Switct有甚麼新遊戲、推出日等新資訊。《集合啦！動物森友會》、《寶可夢 劍．盾》、《任天堂明星大亂鬥 特別版》更會推出新DLC！

《動物之森》異色花配種攻略！海外玩家整合最簡單易明方法
動物之森｜真Valentino、MJ集合啦！推31款新裝供島民免費下載
《七人之待》大流行 嚴選10大必玩「侍之遊戲」
【慎入】網友自製《動物之森》恐怖電影有埋花絮　睇完夜晚唔敢玩
《動物之森》島嶼規劃模擬器！開GAME前隨便試　設計小島超方便
《動物之森》武士刀現無限複製 Bug 網民賣 300 張機票圖利？
【動物之森】一個月沉迷過百小時？全因五大理由同日常生活太似？
【動物森友會】誤變販毒王國？Facebook玩家群組自我審查禁講雜草
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。