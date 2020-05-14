消委會揭收費串流平台自動續訂　myTV SUPER、FOX+取消需時最長

【myTV SUPER、FOX+取消訂閱申請需時最長】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下人人在家抗疫，網上影視串流平台大行其道。消委會揀選主要供應電影及／或劇集的收費網上影視串流平台，發現均會自動延續訂閱服務，直至用戶提出取消訂閱申請，當中只有3個可隨時取消。

消委會今次揀選的11個收費網上影視串流平台，包括myTV SUPER、Netflix、Now E及VIU等，

↓↓↓ 11個串流平台如下 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

自動延續訂閱 取消須申請

消委會發現，提供訂閱制的串流平台，都會自動延續訂閱服務，直至用戶提出取消訂閱，當中只有3個可隨時取消。而在8個提供訂閱制的串流平台中，「FOX+」指定用戶及經「myTV SUPER」客戶服務申請取消訂閱，需提前至少30天，需時最長。

↓↓↓ 各串流平台取消訂閱方法及時限 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

個人資料收集要留神

購買串流平台服務手續簡單，但要留意個人私隱會否受到保護。消委會是次調查發現，除Google Play及YouTube外，所有平台皆表明會把收集到的個人聯絡資料，用作推廣及或直接促銷，包括第三方。

消委會提醒，消費者應該細閱服務供應商收集個人資料聲明後，才決定是否同意及使用有關服務。

慎選點播串流平台 避免誤墜法網

(Glenn Carstens-Peters/unsplash)

網上不時有免費提供本地或海外電影及劇集的網站，不過消委會表示，部份免費平台的合法性成疑，消費者使用其服務時，有機會構成侵權行為，故應慎選影視串流平台，避免誤墜法網。

而知識產權署表示，不管是由本地製作，抑或來自世界各地的電影或劇集，在本港皆受《版權條例》保護，除非使用版權作品的行為屬於《版權條例》所允許，任何未獲版權擁有人的特許，而在互聯網上載或下載版權作品等「複製」作為，均屬侵犯版權；至於個別人士或行為是否侵犯他人知識產權，需視乎個案實際情況。