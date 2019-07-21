【耳機入門教學】動圈、動鐵耳機是甚麼？兩者原理聲音分別比較

今天我們為大家簡單介紹了動圈耳機和動鐵耳機的區別與聲音特點，不知是否對耳機小白有所幫助。其實，隨著科技的發展和技術的成熟，如今的動圈和動鐵耳機在聲音上的差異已經不像以前那麼大。尤其是從雙單元動鐵和圈鐵耳機誕生後，耳機進入了多單元時代...

快速了解動圈和動鐵耳機

動圈耳機可以說是目前市面上主流的耳機，我們平時使用大部分耳機基本都是動圈單元，無論是頭戴式還是入耳式。一般來說在消費類耳機市場，動圈耳機的價格相對較便宜，各大電商平台上幾十元到一兩百元的耳機絕大多數都是動圈式，這也表明動圈單元的成本可以控制的很低，例如那些幾十元的耳機單元成本大約也就幾毛錢（沒開玩笑），商家們靠的是走量，薄利多銷。動鐵耳機相對來說成本會稍高一些（當然也要看具體產品），想買條聲音不錯的入門級動鐵耳機，可能至少也要兩三百元。

我們常聽一些人說聲音這東西就是玄學，見仁見智，這話看似是有些道理，但是如果借助於音頻技術來對比動圈和動鐵耳機在聲音上的區別，你會發現他們之間還是會存在很多差異的。

首先，動鐵單元的體積很小，且是個密閉的元件，因此僅需很小的電流就可以驅動它，所以它的靈密度會很高；這也是為什麼動鐵單元被廣泛應用於醫療等專業等領域（例如助聽器），而動圈耳機目前還比較難做好這些。

動圈耳機及其元件（點圖放大）▼

動圈和動鐵耳機的聲音特點：

低阻抗和高靈敏度是動鐵耳機的特點，對於細節的回放更好，聲音線條感更清晰，適合聽人聲、古典等需要聲音表現更豐富和細膩的音樂類型，但是低頻部分是它的弱點。

動圈耳機的三頻銜接則表現的比較順滑和自然，聲音更寬鬆和自然，沒有動鐵耳機緊湊，但是得益於大尺寸的動圈單元，中頻和低頻的表現會更加飽滿，更適合聽流行樂、搖滾樂等。

動圈耳機有個非常明顯的優勢——聲場，對於一款好的開放式耳機來說，聲場的包圍感會非常好，對於還原音樂氛圍感和現場感都有著很好的表現；動鐵耳機由於自身體積的限制和密封式結構，聲場相比會有些窄，沒有那種恢弘大氣的場面。雖然現在的多單元動鐵耳機在一定程度上彌補了單單元頻響範圍的不足，不過這還需要分頻器協調多單元的工作，因為有時候單元干擾越多，失真也更明顯，所以需要更專業的調校，這對於耳機設計者和製造商來說都是比較大的挑戰。

動鐵耳機及其元件（點圖放大）▼

今天我們為大家簡單介紹了動圈耳機和動鐵耳機的區別與聲音特點，不知是否對耳機小白有所幫助。其實，隨著科技的發展和技術的成熟，如今的動圈和動鐵耳機在聲音上的差異已經不像以前那麼大。尤其是從雙單元動鐵和圈鐵耳機誕生後，耳機進入了多單元時代，聲音調校越來越成熟，整體素質得到了很大提升，所以我們也不必因為到底是選擇動圈還是動鐵耳機而過於糾結了。

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