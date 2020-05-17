《動物之森》外國玩家設計新動物島民　可愛程度媲美傅珂？

【動物之森／動物森友會／Animal Crossing】有著超過 300 名動物可以成為島民，另外也有多名 NPC 在島上和玩家互動。根據動物的品種和外表，玩家都有著不同的喜好，如很少上島的貓頭鷹妹妹「傅珂」，就是很多玩家心中的《動物之森》可愛代表。當然，「傅珂」本身的功能，也令玩家很希望她出現，遊戲討論區也經常會出現：「想摸妹妹（和傅珂對話）」的內容。外國就有玩家因此，自行設計新的動物島民，更在網上獲得大量好評，高呼希望任天堂可以參考一下。

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動物島友排行榜

《動物之森》的島民都各有特色，和他們的互動中總是有驚喜，如沒有想可愛的「企鵝達」竟是健身狂，時常說出健身的話題。正由於動物的外表﹑性格，甚至是房子設計的不同，網上也傳出一份島民的排行榜，由 S+ 到 Rock Bottom（最低），為他們標上了不同的稀有等級。但即使 S+ 的「小潤」、「艷后」﹑「傑克」等，他們的外表都非常出眾，不過也不能震撼 NPC 之一的「傅珂」。

↓↓↓相關圖輯島民人氣（稀有度）排名榜（由低至高）↓↓↓

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熱愛健身的企鵝達（Google 圖片）

玩家最喜愛貓頭鷹？

傅達、傅珂兩兄妹在《動物之森》中人氣極高，但可愛的妹妹傅珂並不會長期留在島上，而且島民中也沒有其他的貓頭鷹，所以外國玩家 chelillust 就在 Reddit 上分享了自己設計的新動物島民。三隻自行設計的島民都是貓頭鷹，而且特色分明，男女玩家的喜好都有考慮，因此在 Reddit 上引起極大回響，玩家們紛紛表示想把他們加入到遊戲內。

很多玩家都想「摸妹妹」，從而得到星星有關的 DIY 方程式（Google 圖片）

缺乏夜行性動物

《動物之森》的島民都有各自的作息和活動，玩家每日在島上看到他們的行為都不盡相同，這也是遊戲主打的互動性特色之一。不過，島民多半是有著「正常」作息時間，玩家如在凌晨上線，大多不會看到他們，想進入他們房間只會得到「正在睡覺」的留言。同時，現在人們的作息也在推遲，玩《動物之森》至凌晨也不是少數，所以遊戲應該要加入夜行性動物，就算玩家在凌晨等流星雨也有島民陪伴。而 chelillust 設計的貓頭鷹島民正有這個特性，正如「傅達」會 24 小時等大家捐贈一樣。任天堂真的可以考慮更新島民種類，令玩家有更多選擇。

資料來源：Reddit