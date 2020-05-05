《動物之森》島嶼規劃模擬器！開GAME前隨便試　設計小島超方便

遊戲動漫
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【動物之森 / 動物森友會 攻略】任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》可以打造屬於自己的小島。但着手設計自己的小島前，可以先用以下介紹的島嶼規劃模擬器，不用再怕小島「變形」走「冤枉路」了。

（遊戲截圖）

這個島嶼規劃模擬器（Island Planner）由Twitter網民bobacupcake製作，使用unity引擎。玩家有任何idea，都可以在島嶼規劃模擬器上預演，島主們毋須擔心浪費資源要重頭再來了。

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島嶼規劃模擬器操作方式：

WASD ─ 上下左右、移動地圖

滑鼠左鍵：放置物件

滑鼠右鍵：修整懸崖、移除物件

滑鼠滾輪／-／+：拉遠近

R／F：調整畫面角度

Q／E：斜坡、橋樑旋轉

G：切換網格模式

H：切換灰盒模式

1／2／3／4／5／6：切換工具

由於仍在早期開發階段，目前只能模擬建築物、鋪路、河川、斜坡、橋樑、懸崖，不過未來會加入柵欄、樹木、石頭等物件，令模擬器更完善。

島嶼規劃模擬器除了可以直接在網頁上運行，亦有Windows和Mac兩個版本免費下載使用。

島嶼規劃模擬器：按此

不過提提大家，使用第三方軟件並無任何官方保障，用家須衡量風險。

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