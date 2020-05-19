iPhone 12 mini新圖曝光　實際比11 Pro細得多到底有否OLED屏幕？

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好多人仍在考慮要否買新iPhone SE之時，Apple預計將在2020年秋季推出的iPhone 12已傳得如火如荼，早前消息一直指出會有iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四個型號，其中後三者屬意料之內，反而最多謎團是iPhone 12 mini，到底這部細機有幾細？近日外媒流出的新渲染圖就拿來和11 Pro比一比，一看便清楚。

外媒指出iPhone 12 mini會比iPhone SE 2020更細小，不過現今手機屏幕大小很難捉摸，對於5.4吋好多人也沒有概念，最好方法還是拿來和已面世的手機實際比較。在最新的渲染圖中可以看到iPhone 12 mini和iPhone 11 Pro比較，5.4吋及5.8吋看起來實在差很遠，iPhone 11 Pro大了一個圈，依此看iPhone 12 mini拿上手的話應該和iPhone 5相若。

iPhone 12 mini的大小可說十分方便單手使用，但到底實際效能如何就要等真正推出才有答案了。（svetapple.sk）

外界一直猜疑Apple推出iPhone 12 mini的用意，例如起用OLED屏幕及對應5G網絡，以現今手機來說，要用一日的話電量起碼都要有2,500mAh以上，假如機身太小而令電量不足的話，到底如何解決？而且iPhone 12系列均會使用新A14晶片，以mini的大小到底能否發揮應有效能？可能到最後連OLED屏幕都不是？這些問題都令人十分期待，希望Apple能如期在9月舉行發布會，為大家帶來答案。

每次有新iPhone都傳會有藍色iPhone 12系列也不例外，但蘋果似乎一直對藍色有點抗拒，十年來都沒有起用。（svetapple.sk）

資料來源：svetapple.sk

根據Jon Prosser的爆料外媒列出４部iPhone 12的型號和售價。（AppleHub Twitter）

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