TCL 10 Pro評測：造工進步、屏幕對應HDR10 三千蚊中階大玩高級感

中國手機廠龍頭華為被美國連番制裁，今年世界頭三的位置都或會不保，但與此同時，中國大陸也有廠商在這個時候發力，除了頻頻出機的小米，近年進入手機市場的 TCL 也有新機 TCL 10 Pro在香港推出。 TCL 10 Pro 是目前香港可以買到最高階、最貴的 TCL 手機，不過價格依然只是＄3299，規格定位也傾向中階。然而，對比過去一年所見過的 TCL 手機，在 TCL 10 Pro 上見到的進步卻是叫人驚喜。

旗艦外觀、超進步的質感

TCL 過往在香港推出兩部手機 Plex 以及 10L 皆是瞄準入門市場，價格在＄2000 之內，難免有點將貨就價。

而今次的 TCL 10 Pro 雖在定價上只是貴了＄1000 元左右，但機身用料即脫胎換骨，改用金屬邊框、曲邊玻璃屏幕，拿上手感覺截然不同，觀感亦十分貼近一部旗艦作品，不講究內裡規格的話，TCL 10 Pro 單看外觀算是對得起機價。

採用 6.47 吋的 AMOLED 水滴全面屏幕，解像度 1080x2340，另近機頂位置有 2400 萬像素前置鏡頭，配合雙曲邊屏幕，有點華為年前 Mate 20 Pro 的既視感，（蔡浩騰 攝）

+ 4 + 3 + 2

TCL 10 Pro 暫時仍然屬於冷門機種，要買保護配件有一定難度，TCL 方面亦附送了專用的清水膠套，然而設計就有點「特別」：

膠套上居然印上了大大個 TCL 的宣傳標語「DISPLAY GREATNESS」，套上後好像為手機加上了水印一樣…真叫人又愛又恨呢。（蔡浩騰 攝）

智能鍵配合 TCL UI 實用至上

TCL 10 Pro 在幾部手機上的配套都可謂一視同仁，一樣有配置硬件智能鍵以及自家的 TCL UI，不過由於 10 Pro 在硬件上有所提升，用上中階的 Qualcomm Snapdragon 675，操作上手更為順暢，亦間接令使用體驗有所加分。

除了 App 捷徑、聯絡人之外，TCL 10 Pro 的側邊欄居然還可以當成尺規使用

所謂的「TCL UI」其實算是 Launcher 的一部分，用戶不喜歡可以自行再在 Google Play 上安裝，比較值得一提的是其常置於 Home 畫面之上的側邊欄：

繼續保留的智能鍵，功能同樣可以自訂，短按、長按以及按兩下的動作都可以分別啟動不同功能：

四鏡頭質素不俗

拍攝能力是現今智能手機必須具備的能力之一，惟 TCL 過去兩部機的表現可能都因為成本關係都強差人意。

賣貴一點的 TCL 10 Pro 在這方面有點進步，6400 萬像素的主鏡頭、1600 萬像素的超廣角鏡頭表現不過不失，不過在調色上有點偏淡，在（加了點「味精」配置的）手機上看還好，但一拿到電腦上就顯得失色。反而另外加入的 500 萬像素微距鏡頭則玩味十足，算是一個小小的賣點。

↓↓↓↓TCL 10 Pro 主鏡頭試相（點下圖放大）↓↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

↓↓↓↓TCL 10 Pro 超廣角鏡頭試相（點下圖放大）↓↓↓↓

↓↓↓↓TCL 10 Pro 微距鏡頭試相（點下圖放大）↓↓↓↓

要啟動微距鏡頭，需要打開 TCL 10 Pro 的超微距模式

總結：叫人刮目相看的代表作