iPhone 12發布會傳延期至10月！主機板諜照曝光　內藏驚人變化

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【iPhone 12延期發布？】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行下，不少產品生產都受影響。最新消息指出，原預計9月發布的Apple（蘋果）iPhone 12，可能會延後到10月才現身。

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（網上圖片）

之前準確預測了iPhone SE 2020及13吋MacBook Pro發表時間的Jon Prosser，在YouTube頻道FRONT PAGE TECH繼續爆料，指蘋果正商討延後每年9月舉行的秋季發布會，改至10月進行。

↓↓↓ iPhone 12 Pro渲染圖 ↓↓↓

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↓↓↓ iPhone 12各款式價錢 + 規格 + 命名 ↓↓↓

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其實早前已有不少媒體估計蘋果會延期發表iPhone 12，今次Jon Prosser或許引證了這些說法。而對上一次10月舉行秋季發布會，要數到2011年的iPhone 4S了。

iPhone 12主機板諜照疑曝光 內藏玄機？

另外，Twitter流傳一張據稱是iPhone 12或iPhone 12 Pro機身內部主機板諜照（還未發布上市產品的照片，由其他途徑洩露），引起熱論。

從照片可見，疑似iPhone 12或iPhone 12 Pro主機板採用L形結構，與iPhone 11系列的長方形明顯不同。雖然未有更多詳情，但外媒估計主機板可騰出更多空間予容量加大的電池。

以上仍是傳聞階段，確實如何有待官方公布。

資料來源：appleinsiderTwitter

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