Xbox中國封殺轉國外商店BUG　內地網民求救　Switch都被舉報？

繼Playstation中國商店無限期暫停服務後，中國打機界又有新改變！今次輪到Microsoft（微軟）Xbox One國行版封鎖轉服買Game漏洞，令一眾Xbox用家叫苦。這風波，還將會蔓延到國行Switch及steam嗎？

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Playstation中國商店無限期暫停服務

中國內地網絡、遊戲審查嚴格，例如任天堂（Nintendo）Switch人氣大作《集合啦！動物森友會》（動物之森）早前便突然遭電商下架，而中國國行Switch無法讓玩家登入任天堂帳號，必須改用微信，亦無法與其他國家地區玩家線上交流。

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Sony（索尼）Playstation中國本月10日亦突然宣布由於「系統升級」，即日起暫停服務，未有恢復時間，如同「無限期」。

（PlayStation中國微博）

不少中國內地玩家留言訴苦，「真的無語了，玩個遊戲搞得我在犯罪一樣」、「記住這一天，這也許是中國主機遊戲史上最黑暗，最諷刺的一天！」亦有網民估計事件與「小粉紅」舉報有關。

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不過，原來這些或許只是開端。

Xbox One更新 國行版封鎖轉服買遊戲BUG

（網上圖片）

事緣雖然Xbox One國行版標榜只能玩中國境內遊戲，惟與PS4同樣有Bug可讓玩家切換到香港、美國等其他區商店購買遊戲，包括未通過國內審批的遊戲，方法是插入有指定文件的USB破解。

然而Xbox上周五（5月15日）突然更新到2493系統，稱要改善穩定和性能。這個雖然是全球更新，但Xbox國行版用家發現更新後無法再用USB破解，商店也自動改成「中國區」，意味無法再切換到其他商店購買遊戲。

（網上圖片）

Xbox更新後，不少國行版玩家上微博或百度吧求救，亦有網民「認投」稱自己成功檢舉，「要讓國行機器只能玩通過審批的國服遊戲」、「我舉報我光榮」，惟其他網民分析認為可信度不高。

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將蔓延到Switch及steam？

另有網民擔心事件戰場會蔓延到Switch及steam，網上也傳出舉報Switch的帖文，屆時中國內地玩家，或許所有遊戲平台都只能玩國內遊戲了。