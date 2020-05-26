【Macbook Pro 13 2020 vs Macbook Air 2020】Apple 上半年的Macbook系列，一口氣推出 Macbook Air 及 Macbook Pro，兩者均為13吋型號，令不少用家都會頭痛，究竟買平一點的Macbook Air，還是加多一點預算直接入手Macbook Pro？記者找來新版Macbook Pro 2020，試用一星期已取得初步結論！

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Macbook Pro 於Macbook Air同樣為13吋機型，選擇要從手感、使用方式考量。 【鄧鴻至 攝】

硬件配置：Macbook Air小勝

Macbook Pro 13 與 Macbook Air在硬件配置上無疑是一大差別，至少在CPU、記憶體、SSD容量方面，Macbook Pro的確在選擇上存有優勢，Macbook Air勝在售價處於HK$8,000以下，入門版Macbook Pro 13至少賣HK$9,999，兩者相差約2,000元但在效能差別上分別不大，同時兩者也不是獨立顯示卡（Intel Iris Plus），Macbook Pro 13更是「回歸」8代Core i5懷抱，以文書為主的用家不妨選擇Macbook Air，反正Macbook Pro入門機使用上與Macbook Air效能表現相差不大，而選擇Macbook Pro 13好處是在客製化方面會有靈活性（可換 16GB RAM 或 512GB、1TB 、2TB SSD ），亦是全面使用Touch Bar觸控欄的Macbook。

MacBook Air 2020 入門規格：1.1GHz雙核心第10代 Intel Core i3 處理器、8GB Ram、256GB SSD 顯示晶片：Intel Iris Plus 連續使用時間：11小時 重量：1.29kg 售價：官方價$ 7,799

MacBook Pro 2020 入門規格：1.4GHz 4 核心第 8 代 Intel Core i5 處理器、8GB Ram、256GB SSD 顯示晶片：Intel Iris Plus 645 連續使用時間：11小時 重量：1.4kg 售價：官方價 HK$9,999

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至於記者取得的 Macbook Pro 2020 13吋版本，用上十代i5，基本已配備16GB RAM及512GB SSD，顯示方面用上Intel Iris Plus，以14,000元售價來說的確能滿足大部分用家需求，同時是4個Thunderbolt 3 (USB-C)型號比入門版Macbook Pro 13及Macbook Air多兩個，考慮 Thunderbolt 3 重要性日益增強的時代，鍾情 Macbook Pro 用家至少要瞄準4個Thounderbolt 3的型號才考慮入手。

MacBook Pro 2020 （10代i5） 入門規格：2.0GHz 4 核心第10代 Intel Core i5 處理器、16GB Ram、512GB SSD 顯示晶片：Intel Iris Plus 連續使用時間：11小時 重量：1.4kg 售價：官方價 HK$13,999

Macbook Pro全線用上Touch Bar 【Apple HK圖片】

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▼ Macbook Pro 13 2020跑分結果（Geekbench 5）▼

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鍵盤：打和

Macbook Air與Macbook Pro 13 換上了「鉸剪式鍵盤」，打字手感更好。（林勇攝）

Apple在推出Macbook Pro 13 2020起已悄悄確定，Macbook家族全面使用剪刀式鍵盤，打字手感重回5年前的感受，鍵程踏實之餘亦備有實體Esc鍵、方向鍵亦轉回倒轉T字排列；這方面Macbook Air已經實現，所以在打字手感方面兩者打和，而與筆者的2018年Macbook Pro比較，採用第二代蝴蝶腳鍵盤的確需要一段時間習慣，重回剪刀式鍵盤後使用亦不會不習慣，打字時更放心爽打，選錯字機會明顯比蝴蝶腳鍵盤更低。

▼▼MacBook Pro鍵盤（點圖放大）▼▼

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▼▼新舊版鍵盤比較（點圖放大）▼▼

重量：Macbook Air勝

比較3款Macbook：Macbook Pro 13 2020、Macbook Air 2020及2018年Macbook Pro 13，以Macbook Pro 13 2020最重達1.4kg，平日出入時3部Macbook在背包或手提包中分別不容易察覺，但在單手拿起時會明顯地感到，新版Macbook Pro從桌面拿起時會較「墜手」，雖然不影響日常使用但經常要放下拿起時，Macbook Air相對較為輕鬆，舊版Macbook Pro介乎兩者之間，亦證明剪刀鍵盤較有觸感的代價就是機身重量無可避免增加。

總結：文書首推Air、Pro直上十代i5 試用過新版Macbook Pro的十代i5版，能一步到位使用16GB RAM、512GB SSD只是HK13,999，回憶起兩年多前入手同樣配置客製版時索價超過HK16,000的Macbook Pro更化算，日常工作處理有關影片剪輯加上高流動性，新Macbook Pro用上Intel Iris Graphic及16GB RAM配搭，4K影片處理剪輯工作會更輕鬆，反觀入門版（2個Thunderbolt 3）機種仍然是吃力一點；考慮到文書工作為主的用家，Macbook Air 2020的配置用上雙核心十代i3處理器足夠處理工作，而Macbook Pro 13入門版效能方面只比Macbook Air多兩核心對處理文書工作效能幫助不大，加上價錢考量建議用家首選Macbook Air、處理影片方面建議直上十代i5處理器版。

▼▼ 相關圖輯：MacBook Air 2020（點圖放大）▼▼

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