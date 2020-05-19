全EVA大投票結果公布　最愛角色/使徒/機體排名 明日香渚薰大勝利

【EVANGELION 福音戰士投票】繼全FF大投票之後，NHK最近亦舉行「全EVANGELION大投票」（全EVA大投票／全福音戰士大投票），結果就在NHK電視節目上公布：

首先是今次全EVA投票的數據，投票男女比是57.5%對42.5%，可見到日本的EVA女Fans為數非常之多。之後是年齡層，最多的竟然是19歲以下佔了31.3%，看來近十年的新劇場版成功吸引了極多新觀眾。

之後分別看看使徒、機體、角色的頭10位投票排名：

機體TOP 10

+ 6 + 5 + 4

使徒TOP 10

+ 6 + 5 + 4

角色TOP 10

+ 6 + 5 + 4

沒想到在舊版時與明日香平分秋色，甚至喜愛人數更多的綾波麗，經歷十數二十載後會大幅跌落至第三位。這很大程度上也是因為她在新劇場版的戲份不多所影響，不知道EVA 2020 Final 可不可為她扳回劣勢。反而渚薰在新劇場版的表演也實在太淒美，令他成功奪得第二位。而第一位的當然就是我們的明日春大少姐，無論新造型、Q的演出還是戲份等也是優勝原因。

最後EVA大投票還有公布99個名台詞的排行，以下節錄頭3位是：

3位：「不能逃避、不能逃避、不能逃避、不能逃避、不能逃避」

2位：「只要微笑就可以了」

1位：「不是。你不會死的，我會保護你」