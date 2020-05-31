LG V60 ThinQ 抖音廣告用偷拍突出前後鏡頭　網民狠批急下架道歉

數碼生活
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LG 的旗艦手機 V60 ThinQ 即將推出市面，LG 首部的 5G 雙螢幕手機，更有著64MP 標準／13MP 超廣角雙主鏡頭，以及10MP 前鏡頭，甚至做到前後鏡頭同時拍攝。 LG 波蘭日前就在抖音上載有關廣告，推銷這項功能，不過廣告卻被大量網民批評，最後更要下架道歉。

創意﹑惡意一念之間

廣告創作其中一樣重要元素，就是有大的創意去吸引觀眾，但也會過份追求創意，而令傳遞的訊息不分輕重。往往這兩個極端的感受，都只有一線之差，而今次 LG 就明顯出現炎上事件。

事源 LG 波蘭（LG Poland）在海外版抖音上載 V60 ThinQ 的廣告，內容是一名老翁用 V60 ThinQ 從下而上偷拍正在上樓梯的女生。因偷拍發出快門聲令女生察覺，馬上轉身搶走老翁電話查看相片，但竟只看到老翁的自拍，女生隨即道歉離開。老翁取回電話後，往右掃相片卻能出現偷拍女生的相片，更向鏡頭展示勝利的姿勢，表現出 V60 ThinQ 的前後鏡頭同時拍攝功能。

↓↓↓LG V60 ThinQ 下架廣告逐格睇↓↓↓

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網民不滿廣告意識

雖廣告原意是想突出前後鏡頭同時拍攝功能，但不少網民認為 LG 波蘭的廣告中，向觀眾傳遞不良意識，沒正視偷拍是錯誤的行為，變相鼓勵犯罪，甚至有機會令立心不良的用家仿傚。而 LG 波蘭也承認廣告的缺失，受到大量指責後，隨即刪除影片，並於作出道歉，表示：「將盡力防止此類事件再度發生，對可能造成的任何冒犯，深表歉意」。

資料來源：ADWEEK

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