Sony WH-CH710N 無線降噪藍牙耳筒35小時連播　在家工作隔音實用

【試玩 報告】Sony WH-CH710N 無線降噪藍牙耳筒推出，長氣輕巧足夠連玩35小時．新冠肺炎疫情略為緩和，但亦漸多公司接受、甚至要求員工在家工作，長遠計買對降噪大耳筒，對抗家中各種聲浪，絕對物有所值。

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比旗艦便宜一半

Sony 新款WH-CH710N 無線降噪耳筒，單看官店公價$1290，已經比現時索尼的旗艦ANC耳筒WH-1000XM3（公價$2890）便宜一半有多，究竟同為降噪大耳筒WH-CH710N 的性能是否及得上位形號？是否抵買呢？即睇試玩報告吧！

+ 5 + 4 + 3

輕巧機身有好處

一分錢一分貨，開箱上手WH-CH710N 第一個觸感就是膠，因為它使用了全塑膠用料耳殼、也沒有touch panel；不像WH-1000XM3有金屬內層及包膠輕觸面板。好處是非常的輕巧，如果你目標不是買一對登機去外國用的大耳筒（另外要提一提，CH710N沒附送耳機袋／旅行便攜盒），輕身的WH-CH710N或者更適合你。

Sony WH-CH710N 使用了全塑膠用料耳殼。（鍾世傑 攝）

不對應手機app 實體鍵控制一切

上文提到WH-CH710N 是沒有輕觸操作的，一切控制由兩耳上5個實體鍵操作，因為幾個操作都很直接，玩一陣已經記得。但很難不去為它辯解，710N並不對應Sony手機app、無法自定操作或控制降噪水平，但就能否操縱SIRI等A.I.手機助手、接聽電話等都交到功課，如果只是在家中使用，710N可能已足夠滿足你需要。

WH-CH710N 是沒有輕觸操作的，一切控制由兩耳上5個實體鍵操作，左邊＋／Play／－鍵，長按短按連按都有不同功能。（鍾世傑 攝）

單元縮水音色不減．最緊要慳電

音色方面，雖然CH710N改用30mm口徑的動圈，比舊款細10mm，但由於技術的進步，無論音量或音壓都達相近水準，低音bass仍然強勁，人聲也清晰。此外改單元後，耳機的耗電量亦降低了，充爆一次足夠用35小時（開動NC降噪計）。快充10分鐘就可以聽1小時，但整體要充爆的時間就比較慢。但一定要彈是CH710N可使用的藍牙制式非常少，只有SBC一種，無法對應AAC/AptX／AptX HD／LDAC，使用android手機的用家會有點失望。

藍牙制式非常少，只有SBC一種，無法對應AAC/AptX／AptX HD／LDAC（鍾世傑 攝）

解噪不是ANC

解噪方面，它始終是一隻「大耳牛」，隔音絕對比真無線好得多，它使用Sony自家自動人工智能降噪技術 (AINC)，會自己分析背景聲音，在嘈雜環境下調校至最理想音效，但能夠自己調節的成份較少，面對突然其來的聲音，處理上也比使用Sony自家QN1 高清降噪處理器的WH-1000XM3慢 。