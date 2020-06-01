iPhone 11輕取2020年首季銷量第一寶座　兩大原因起關鍵作用

根據外國研究公司 Omdia 所公布的調查數據顯示，Apple iPhone 11 在全球受疫的情況底下，仍然保持今年第一季銷量第一，也為 Apple 蟬聯銷量寶座的功臣。而分析公司的高層就認為成功靠「兩大」因素！

（Omdia圖片）

Apple 今年第一季在全球已售出約 1,950 萬部 iPhone 11 手機，而分析指 iPhone 11 為入門版本，價錢實惠而較易讓人受落，其次是功能性強，成就了高「性價比」形象！Omdia 智能手機研究總監 Jusy Hong 表示，雖然在這 5 年內的手機市場以及全球經濟形勢持續變化，但 Apple 仍然可保持出貨量排名位列一二，其主因是 iPhone 型號架構並不複雜，反而能將實力集中，一直將產品完善，既可養成固有的用家群組，又可維持穩定銷量。

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而其次是 Samsung Galaxy A51，今年第一季出貨量 680 萬部，緊隨其後的是紅米 Note 8 和 Note 8 Pro，出貨量分別為 660 萬部和 610 萬部。

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