Sony Xperia 1 II 進化登場 加入蔡司加持側重攝影功能

【Sony Xperia 1 II 】雖然 MWC 被迫取消，但原定在展上登場的新機反而提早到來。Sony 在不久之前就進行了新機的網上發布會，帶來 Xperia 1 的續作 － Xperia 1 II - 留意，它的讀法為「Xperia 1 Mark Two」 。非常相機的命名方針，與其非常側重拍攝功能的設計十分相襯。

Sony Xperia 1 II 的整體設計與上一次 Xperia 1 的相距不大，只不過學像 Xperia 5 一樣將背面的三鏡頭放在了機背的左上角，要分辨兩代尚算簡易。

其屏幕尺寸一樣為 6.5 吋，略顯修長的 21：9 比例不變，解像度 1644x3840 OLED 屏幕，，材質沒有改變但就將更新率提升至 90Hz （圖 Sony）

在其他主要硬件規格方面，Sony Xperia 1 II 的驚喜之處不多，一如所料將採用 Qualcomm Snapdragon 865、8GB，內置電池加大到 4000mAh。

不過 Sony Xperia 1 II 就保留了 3.5mm 耳機插槽以及前置雙聲道喇叭，在影音輸出上將維持一定水準（圖 Sony）

首次有蔡司加持的 Sony 手機

今次 Xperia 1 II 作為二代續作，非常著重在拍攝功能上的強化，背面的三個主鏡頭雖然加入了 ToF 鏡頭作距離感測輔助，但其在像素規格上沒有變化，廣角、超廣角以及長焦三支鏡頭依然是 1200 萬像素，只不過今代的感光元件尺寸更大，其廣角主鏡頭 CMOS 就達到有 1/1.7”，意味著更強的進光量以及有更佳的條件營造散景效果。

Sony Xperia 1 II 廣角、超廣角以及長焦三支鏡頭依然是 1200 萬像素，只不過今代的感光元件尺寸更大（圖 Sony）

而值得一提的，是 Sony Xperia 1 II 是首次得到 Carl ZEISS 蔡司加持的 Sony 手機，雖然並非蔡司製鏡頭，但與很多專業相機鏡頭一樣於上面加入了 ZEISS T 防反光鍍膜，可以減少反射光、增加透光率。

Sony Xperia 1 II 的鏡頭硬件有所長進，於軟件方面亦有進步，例如上一代已有的眼球對焦 Eye AF 來到今代就加入了對動物支援，Sony 稱 Xperia 1 II 是市場上首部支援 20fps 連環快拍並自動對焦的手機，更有利拍攝動態事物。

跟隨 Alpha 系列相機，加入動物 Eye AF 功能（圖 Sony）

Sony Xperia 1 II 暫定在未來幾個月推出市場，售價仍然待定，然而按照上一代價錢作參考，其價位將落在港幣＄7000 左右，價錢競爭力不夠，熱賣與否或要取決於攝影愛好者是打算用這筆錢去買一部手機，還是切切實實買一部相機了。