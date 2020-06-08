新iPad Air傳以iPad Pro 11吋為基礎　採用更窄邊框加Type-C接口

據9to5mac報道，近期從日本方面傳來消息，全新的iPad Air 第四代產品很有可能採用Type-C接口。同時，新款的iPad mini還將繼續保留Lightning接口。

此外這份報道還指出，第四代iPad Air很有可能將會主要基於11吋iPad Pro開發，不過硬件的具體細節目前還不清楚，這也可能意味着下一代 iPad Air將會採用更窄的邊框、更大的顯示屏和Type-C接口。

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之前蘋果產品著名分析師郭明錤預測，蘋果公司計劃推出一款全新的10.8吋iPad和一款屏幕尺寸比前代產品更大的iPad mini的新型號。前者將於2020年下半年推出，而後者據說顯示屏尺寸將在8.5至9吋之間，並將於2021年上半年公布。

此兩款iPad均為平價機型，另外傳聞已久的蘋果增強現實（AR）眼鏡應該會在2022年的某個時候推出。研報表示，「由於GIS將是最大的中型觸控面板供應商，得益於Megasite的成本優勢，將成為主要的觸控面板供應商。」

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