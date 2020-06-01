iPad終集齊滑鼠、鍵盤和手寫筆　平板取代電腦是趨勢還是空想？

在 iPad 的發展歷程中，蘋果至少經歷過兩次「被打臉」的時刻。一次是手寫筆的問題。如果你還記得 2007 年初代 iPhone 的發佈會，當時喬布斯就有過一個戲謔觸控筆的片段：「誰會想要一個手寫筆？」

（YouTube圖片）

在喬布斯看來，我們的手指就是觸控屏最好的交互工具。所以，當 Apple Pencil 出現後，便受到來自諸多網友們的嘲諷。

滑鼠的質疑其實也差不多。喬布斯從一開始就把 iPad 視為是「手機和notebook的中間產物」，為了凸顯出它在交互上的優勢，自然沒有引入鍵盤或者滑鼠的打算。在大部分 iPad 的宣傳影片中，鏡頭也總是聚焦在了各種手勢操作上，強調手指操作的便利。

現在的 iPad 變成什麼樣了呢？它既有了實體鍵盤，也有了觸控板，還有個漂浮在屏幕之上的小圓點，也就是游標了。

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這和一台筆記本電腦沒多大區別，哪怕蘋果並不打算將 iPad 和傳統電腦歸為一類。

之於個人，我確實更希望蘋果基於觸屏，做更多手勢和界面設計的嘗試，而不是照搬傳統 PC 的做法，重新發明輪子，這就頗有一種「兜兜轉轉又重回原點」的妥協感。

但現實下也不得不承認，人類想要在另一套界面上構思出比實體鍵盤+滑鼠更好的交互模式，的確不是易事，這可能本就是一道難以逾越的障礙。

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+ 4 + 3 + 2

對比十年前，iPad 的定位也早已不是一台單純的「影片播放器」了。它有了 Pro 後綴，就證明蘋果希望去吸引更專業的人群，它可能會面向辦公，也可以是去繪製複雜的建模圖，還有影片編輯。這些都是內容生產的領域，講究的是生產力和效率，那麼鍵鼠這套工具，確實就是現階段必不可少的。

蘋果其實不怎麼喜歡滑鼠，反而對觸控板情有獨鍾，後者也一直是 MacBook 上的核心交互工具。有意思的是，喬布斯曾在多年前提到說，垂着手去點按 PC 電腦的屏幕並不符合人體工程學設計，因為只要時間一長，懸空的手臂就會有勞累感。

這也是為什麼，蘋果至今都沒有為 MacBook 添加觸屏支持，而是選擇不斷增大鍵盤下方的那塊觸控板，並加入雙指輕點、三指縮放等類似多點觸控屏的手勢操作。如此一來，手掌既可以平放着桌面上，不遮擋屏幕，但同時也可以靠觸控板獲得等同於觸屏的直觀操作。

+ 7 + 6 + 5

現在為 iPad 加入觸控板，其實也有類似的考慮。但 iPad 的情況有些特殊——它首先是一台觸屏設備而不是筆記本電腦，大部分應用界面和交互邏輯，本來就是依照觸屏的使用場景設計的。這意味着，iPad 的應用往往會設計得比較簡單，不存在 PC 上那些密密麻麻的按鈕和菜單，對於操作的精準度也沒有設太嚴格的要求，觸控板和滑鼠的意義就小了很多。

真正能發揮出滑鼠指針價值的，其實是一些需要精確操作的場景，比如說我們在 PC 上進行文本、表格的編輯，瀏覽網頁時的超鏈接跳轉等；要不然就是在處理圖片、影片時，不希望讓手掌遮擋屏幕，從而寄希望於讓滑鼠指針來實現。

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+ 6 + 5 + 4

如何將傳統的滑鼠指針融入到一個完全基於觸屏打造的系統中，便是蘋果現階段要解決的問題。突破口就在這個光標上了。

最近，蘋果軟件工程高級副總裁克雷格・費德里吉（Craig Federighi）接受了 TechCrunch 的採訪，透露了一些 iPadOS 光標的設計故事。他表示，iPadOS 需要的是一個以觸控為中心的光標，而不是將傳統 PC 上的游標照搬過來：

在給 iPad 設計光標時，我們希望它既能還原出手指觸屏這種低精度操作體驗，比如在主屏幕上點擊某個圖標；但又能在特定界面下，轉換成一個可供高精度操作的指針，比如說處理文檔。

最終，蘋果選擇了一個圓點，這只是它的默認樣式，一旦這個圓點懸停在某些特定元素或區域上時，就可以切換成其它形狀。

（AppSo授權使用）

舉個最典型的例子，當你在 iPad 上移動小圓點靠近圖標或按鈕時，圓點會像磁鐵一樣自動「吸附」上去，此後緩緩移動觸控板，圖標或按鈕便會有一個搖擺的效果，只有當你將圓點移除圖標時，效果才會消失。

（Apple）

如果是當你掃過一排圖標，又或者某個圖片，它也會有突顯變大的效果；換成是按鈕，可能就會是加一層高亮效果或是陰影特效。

這種「聚焦（Focus）」動效的靈感，其實來自於蘋果的 tvOS 系統。雖然 tvOS 系統並沒有滑鼠的設計，但你仍然需要使用遙控器上的觸控板來操作界面，如何讓屏幕上界面的變動和遙控器上的手勢對應起來，就全靠這個「聚焦」來提示了。

（Apple）

按照蘋果的說法，tvOS 沒有加入光標，就是希望讓用戶通過焦點的變換來導航，而不是嘗試移動屏幕上的圓點。即便是電視屏幕很大，界面元素很複雜的情況，這種微妙的視覺提示也可以讓所有操作一目瞭然。

（Apple）

而在 iPadOS 上，引入聚焦等動效也是給用戶提供一種直觀、可視化的反饋，並儘可能地沿用觸屏操作時的視覺提示。

另一些游標形態則是參考了 PC 上的習慣，比如說在用戶編輯文本時需要選中某個段落，或是圓點移動到文字區域上時，就會自動變成熟悉的「I」字型；移動到超鏈接上時也會有一道下劃線。

（Apple）

至於觸控板手勢，就更像是一件順水推舟的事情了。蘋果本就在 Mac 平台積累了一套非常成熟的觸控板交互規範，現在只是將操作的區域從屏幕轉移到觸控板上而已。

費德里吉也強調說，iPad 觸摸板上的許多手勢都與 Mac 上的類似，如果用戶本身就有使用 Mac 習慣，就不必重新學習它們，上手操作也會感到十分熟悉。

（Apple）

看得出，iPadOS 的觸控板和光標都和蘋果過往的人機交互有着諸多聯繫，它繼包含了來自 tvOS 的動效設計，也沿用了蘋果多年來的 Mac 手勢交互，證明蘋果仍然希望讓自家桌面端和移動端系統的視覺、交互保持「一致性」。

但蘋果仍然希望確保 iPad 原有的觸屏操作習慣。它在 iPad 人機交互設計規範中也明確表示，光標僅僅是「iPad 交互的另一種方式」——但不能去取代觸屏操作。

費德里吉也稱，觸控板和光標只是去適應現在的 iPad，而不是反過來，讓 iPad 應用的界面去迎合光標，或者是鍵鼠操作邏輯。這意味着，就算用戶不去使用這些配件，也可以繼續按照以前的習慣，靠點擊、滑動屏幕來操作 iPad。

與此同時，新的光標特性也將直接兼容所有應用，想要進行復雜操作的用戶，也可以隨時切換到觸控板的光標之上，而不會感到突兀。

（AppSo授權使用）

不過，如果蘋果真的希望發揮出光標在 iPad 上的潛力，那麼就應該鼓勵那些有點名氣的文檔編輯器、圖片處理工具和影片編輯器對它進行優化，推動和擴展 iPad 的在內容生產領域的能力。想要讓 iPad 變成「多面手」，只靠一塊觸控板和光標是不夠的，它也需要生產力軟件開發者的支持。

微軟都已經開始行動了，來自 The Verge 消息就稱，微軟的 Office for iPad 應用會在今年下半年針對觸控板和光標進行適配。不說和 PC 對比，但至少往後配合觸控板，在 iPad 上處理 Excel 表格時，不用再費力地去點按屏幕。

別忘了還有遊戲。和 Mac 那羸弱不堪的遊戲陣容不同，iOS 平台本身就擁有了極為豐富的遊戲數量，個別 PC 端遊戲還會先針對 iPad 進行適配，比如《文明》（Civilization）《生化奇兵》（BioShock）和《英雄連隊》（Company of Heroes）之類，都是看中了 iPad 的大屏和便攜性。

▲《文明》針對 iPad 的觸屏做了大量界面修改（遊戲擷圖）

不過，由於之前 iPad 沒有光標的概念，這些移植過來的 PC 遊戲往往需要針對觸屏交互做調整，可修改的部分十分有限。但現在有了鍵盤和光標，開發者們可能就不用費盡心思去考慮一套新的操作了，玩家們也能沿用 PC 端的鍵鼠習慣，而不是強迫自己去學習一套新的邏輯。

蘋果在改造 iPad 這件事上還會繼續，在今年 WWDC 大會上，我們肯定會看到更多和 iPadOS 有關的信息。哪怕是加入光標和鍵盤有些「打臉」，但對於蘋果和用戶而言，結果才是大家更在意的事。

只要能為 iPad 爭取到更多的優秀應用，同時又不會影響原有的觸屏體驗，iPad 距離成為一個生產力工具，或許也不會太遙遠了。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：鍵盤、滑鼠和手寫筆全齊了，iPad 的「電腦化」是不是好事？】