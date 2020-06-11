華為 P40 Pro 同價位挑戰 S20 Ultra　超強 100 倍 Zoom 上手試

華為於 3 月時發表的 P40 系列中，P40 以及 P40 Pro 先行在月前上市，唯獨規格最強、擁有真．10 倍光學變焦鏡頭的 P40 Pro+ 就要等到今日才在香港正式亮相，而定價也比預期中低一點，價位明擺著要挑戰 Samsung Galaxy S20 Ultra。

陶瓷黑、白機身玩更高級質感

P40 Pro+ 在機身設計上與早前已經上市的 P40 Pro 有大量相似之處，包括屏幕尺寸、機身大小等等，不過 P40 Pro+ 就加入了一個 10 倍光學變焦鏡頭，另外在機背物料上又改成陶瓷物料，據說更耐刮且不易有指模殘留。

P40 Pro+ 的機身顏色選擇為灰黑以及純白兩種（蔡浩騰 攝）

真 10 倍潛望變焦上手試

P40 Pro+ 採用了 5 個鏡頭，兩支遠攝鏡當中更有一支市場上首見的多反射潛望式長焦鏡頭，做到真正的 10 倍光學變焦，而加上華為自家的軟件計算之後，最高更可以做到 100 倍數碼變焦，在賣點上正面硬撼 Samsung Galaxy S20 Ultra 的 Space Zoom 功能。

究竟這個 100 倍 Zoom 有幾強勁？我們在發布會場地就先行實試了一下，發現其拍攝細節的確是比 S20 Ultra 稍強一點，然而經數碼插值產生的油畫化依然嚴重，當成日常可用相片仍然會有一定距離。要影靚相，還是主力用 20 倍或以下的變焦就好：

華為 P40 Pro+ 100 倍變焦試相

華為 P40 Pro+ 上市日期及售價

華為 P40 Pro+ 將會在 6 月 13 日至 23 日期間於各大零售渠道開放預訂，並在 6 月 24 日正式發售，售價為＄9,888，對比起歐洲售價便宜了不少，同時比起 Samsung Galaxy S20 Ultra 的港版售價便宜＄110，定位上兩者可以一鬥，想知道兩者實際的對比效果，就要留意我們之後的評測了。