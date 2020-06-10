任天堂確認30萬帳戶被入侵！Switch玩家必做4招自保

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Switch玩家注意！任天堂Nintendo Account被入侵事件持續發酵，據任天堂最新聲明，已偵測到30萬個帳號被hack，並洩露多項個人資料。各位Switch玩家記得做齊文中4招保障自己了！

今次主因舊有NNID（Nintendo Network ID）系統出事，即早年為Wii U及3DS提供的網路服務帳號機制（早年Pokemon Go都可以選擇此登入方式），可以用來連動登入2015年才增設的Nintendo Account（手機／Switch／電腦用的全新跨平台服務）。

早年任天堂推出的NNID（圖下方）主要為3DS及Wii U服務，後來推出了新的Nintendo Account（圖上方）後，舊有NNID戶口的用家可以用來連結新帳戶。（任天堂網頁）

被非法登入的用戶，或洩露其名稱、生日、國家、地址及Email等資料。任天堂4月已指出有16萬個任天堂帳號「中招」，詎料最新聲明透露這數字翻了幾乎一倍（再有14萬帳號被入侵）。

受事件影響，任天堂已取消NNID登入Nintendo Account功能，並重置可能被入侵戶口密碼。但安全起見，任天堂呼籲玩家要做以下4招。

Switch玩家必做4招自保

1. 立刻更改新密碼

如果玩家已連了NNID（Nintendo Network ID），可以立刻切斷連結。任天堂又說，如果用家的NNID與Nintendo Account戶口登入密碼相同，很大機會洩露Nintendo Account內已連動的信用卡或PayPal資料。

為保安全，可以更改成與其他戶口不同密碼。

↓↓↓ Nintendo Account 更改密碼及取消NNID連結方法（點下圖放大解說）↓↓↓

2. 使用Nintendo帳戶電郵／登錄ID登錄

任天堂表示，如果已用NNID登錄到Nintendo Account戶口，下次登錄時使用Nintendo Account戶口的電郵件地址或登錄ID登錄。

3. 檢查自己戶口登入紀錄

玩家可以檢查自己Nintendo Account登入紀錄，如果發現多了不明購買紀錄，就要快快向任天堂反映。

↓↓↓ Nintendo Account 檢查登入紀錄方法（點下圖放大解說）↓↓↓

4. 信用卡兩步驗證

官方鼓勵玩家設定「兩步驗證」（2 step Verification），減低信用卡被黑客成功盜用的風險。一般玩家在帳號使用信用卡支付時，只需輸入一組自設密碼。而設定「兩步驗證」後，輸入密碼的同時，要輸入手機 Google Authenticator app 的隨機 code，才能成功登入。透過「兩步驗證」，加強保障信用卡資料。

設定前要先在手機下載「Google Authenticator App」

↓↓↓↓Nintendo Account二步驗證設定流程（點下圖放大解說）↓↓↓↓

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資料來源：任天堂

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