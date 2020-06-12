Samsung 1000R 曲面螢幕 T55 開箱：貼近視覺曲率　睇戲工作一流

【Samsung 1000R 曲面螢幕 T55 開箱評測】電腦螢幕早是都市人日常生活必備的電子產品，不論工作﹑學習，都離不開電腦螢幕。市埸上的電腦螢幕五花百門，一邊強調電競 144hz，那邊廂又主張保護雙眼，適合長時間使用，到底要怎樣選擇呢？如果你都有這個疑問，那這篇開箱評測應該會適合你，而且是一反較少接觸到的曲面螢幕－Samsung T55 系列。

1000R 曲面螢幕

螢幕令人難以選擇的其中一個原因，可能是難以分辨出不同螢幕的特點，而曲面螢幕就直接在本質上產生差異。現時一般的曲面螢幕大多是 1800R，但 Samsung 推出的 T55 系列螢幕擁有領先的 1000R 規格（數字越小，曲度越大）。1000R 更符合一般人的視野範圍，也能減少雙眼疲勞。近距離使用時，整體的視覺體驗也非常一致。Samsung 更指出當顯示器曲率與 1000R 越接近，越能有效降低眼睛疲勞狀況。坐在正常電腦檯／辦公檯距離使用時，視野範圍被螢幕包覆，看電影和打機的畫面效果出色，T55 的表現較一般螢幕多了如臨實境的體驗。

Samsung T55 系列曲面螢幕，分別有 24（$1,780）﹑27（$2,080）﹑32（$2,580） 吋版本，6 月 12 日發售（陳錦洪 攝）

實際使用體驗

筆者之前用過的曲面螢幕，大多是電競向的較闊身的曲面螢幕，T55 配備16:9顯示比例，雖然左右的延伸較低，但利用 1000R 的畫面弧度，使用時不用經常左右移動頭部，貼合人的自然視野，長時間使用的舒適度高。筆者使用時，當正面對住 T55 曲面螢幕時，覺得正中央的畫面比一般的曲面螢幕更深，同時左右兩張有向外擴展的效果，螢幕的畫面更突出和有如環繞在大部分視野一樣。

1000R 畫面弧度，更貼合人的自然視野（官方圖片）

輕玩家配備

Samsung T55 雖不是標榜電競螢幕，但亦有適合玩家打機的規格。支援AMD FreeSync技術，減低遊戲畫面撕裂的問題，75Hz 畫面更新頻率可能滿足不了專業級玩家，但對輕玩家或主機玩家最適合不過。T55 使用 Samsung VA 面板，黑白對比度高、色彩還原度不俗，而反應時間 4ms 或遊玩 fps 遊戲較遜色，但仍非常足夠一般玩家使用。

採用薄邊框設計（陳錦洪 攝）

簡約外型 唯未能調整高度

Samsung T55 外型簡約，採用窄邊框設計，搭配 7.9mm 薄機身，在較狹窄的電腦檯或辦公檯也能使用。配備基本的 HDMI、DP 和 D-sub 連接插口，背後的插頭位置有外殼藏線，令空間更整理。27 和 32吋型號內置 5W 立體雙聲道喇叭，方便用家一買即用，無須再外置喇叭，5W 喇叭能應付日常基本使用。T55 令筆者有一點失望的地方，是不能調整螢幕高度，要用家自己找方法配合視線水平使用，而曲面螢幕對於視線高度的要求比一般螢幕高，不能調整螢幕高度確實有點不便。

不能調整螢幕高度有點不方便（陳錦洪 攝）

1920 x 1080 略為可惜

筆者開箱的是 C32T55，而不論 24﹑27﹑32吋型號都是 1920×1080 解析度。由於曲面螢幕會令用家有螢幕比實際尺寸更大的感覺，同時 32 吋曲面螢幕在正常電腦檯距離中的包覆度很高，當螢幕只有 FHD 時，畫面就有過份放大的效果，特別是文書處理上的感覺更強烈，如果有 2K 規格選擇會更好。所以，筆者認為 24﹑27 的性價比和使用體驗或會更好。

參考網站：Samsung