傳 Apple WWDC 重大宣布：Mac 機破天荒改用 ARM 自家處理器？

Apple 用在 iPhone、iPad 上的 A 系列處理器，一直是由 Apple 自家設計的 ARM 架構品種，以往一直為流動 iOS 設備而設；不過近年新幾代如 A12、A13 Bionic，在效能上已經追貼傳統的 x86 架構處理器，換言之，「改朝換代」的時間或者已經來臨。

根據 Bloomberg 報導，Apple 由 2021 年起推出的 Mac 系列機種將會將會有重大革新、摒棄過往多年採用 Intel 處理器的傳統，改用 Apple 自家設計的 ARM 架構處理器。

據消息指，Apple 目前至少有三款 ARM Mac 機處理器正在開發當中，全都以 Apple 用在下代 iPhone 之上的 A14 處理器為設計基礎，整個開發計劃代號名為「Kalamata」。

Apple 用在 iPhone、iPad 上的 A 系列處理器，一直是由 Apple 自家設計的 ARM 架構品種（圖 iFixit）

過去數月，Apple 將旗下的 Macbook 系列大規模更新，包括為 MacBook Pro 以及 MacBook Air 推出採用新版 Magic Keyboard 的版本，按道理在短期內都不會再有新機種，一如上面提到，新系列產品應要等到 2021 年才會見街。

然而 Apple 若真打算在 2021 年推出新種 ARM Mac 機，在今屆的 WWDC 上公布絕對是最佳時機，這意味著各方的開發者將會有大半年甚至一年的時間去為 ARM 的開發環境做準備。

除了 ARM 處理器 Mac 的消息，有傳 Apple 於 wWDC 還會公布一部新的 iMac，不過內裡用的就是 AMD 出品的處理器及 GPU（圖 SonnyDickson Twitter）

資料來源：Twitter、Bloomberg