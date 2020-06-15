網民製作 Plash Speed 5「路由器」網站　幫你諗定入手 PS5 理由

PlayStation 5（PS5）在早前的發布會中，已公開了主機的真面目，以及部分將會在 PS5 上推出的遊戲名單。對家用機玩家來說，PS5 基本上是必買的遊戲機，但並非所有玩家都如此好彩，說買就買，可能要先過另一半或家人那關。對於非玩家而言，要花數千玩買一部 PS5 或是非常昂貴（作為玩家當然不會這樣認為），那到底年尾要如何解釋才能換機呢？Plash Speed 5 路由器或者幫到你。

Plash Speed 路由器「官網」

2019 年，韓國一條有關買 PS4 的動畫爆紅，內容是男主角以「修理 WiFi」為名義，假裝更換 router，瞞過妻子安裝一部全新的 PS4 Pro。而 PS5 將在 2020 年內推出，台灣就有網民製作出 Plash Speed 5 router 的「官網」，詳細介紹「PS5」的強勁機能。如果大家想換「router」提升全屋的上網，應該就不會受到太大的阻撓了吧。

▼▼韓國PlayStation「Plash Speed」搞笑故事圖解▼▼【點圖放大睇字幕】

+ 18 + 17 + 16

相關文章：Sony堅出Plash Speed Router？新路由器酷似PS4支援Wifi 6及藍牙

Plash Speed 內建影音系統

Plash Speed router「官網」說不上是非常專業，但對一般人來說的確能以假亂真。包括介紹 Plash Speed 5 是 WiFi 6 的先驅，用隱藏式天線設計，不似是一般 router 有多條天線（玩家當然明白）。作為一個「router」，Plash Speed 5 最強是內建娛樂系統，AMD Zen 2 架構可以帶來強大的影音體驗，配上《Resident Evil：Village》﹑《GT7》﹑《Spider-Man: Miles Morales》的封面，真的有如電視的海報。

↓↓↓放大下圖睇 Plash Speed 路由器「官網」↓↓↓

名人推薦 router

「官網」上更放有「名人推薦」Plash Speed 5，如山田孝之﹑小島秀夫﹑八神隆之（遊戲角色）等，這麼多「名人」都推薦使用，當然在價格上會比較高。不過，到底這個理由是否真的可以瞞天過海，就要且看 PS5 推出當天的討論，先祝福這些玩家能排除難關入手 PS5。

資料來源：plashspeed.info

↓↓↓ 相關圖輯：PS5真身及配件逐格睇 ↓↓↓

+ 7 + 6 + 5

↓↓↓ 相關圖輯：網民惡搞PS5↓↓↓

+ 22 + 21 + 20

▼▼重溫韓國PlayStation「Plash Speed」廣告影片▼▼