Sony堅出Plash Speed Router？新路由器酷似PS4支援Wifi 6及藍牙

【Sony Plash Speed路由器成真】去年韓國PlayStation發放搞笑宣傳片「每個PS4機主都想做的事」：男戶主請技工以「修理WI-FI」名義安裝一部PS4 Pro，為使大媽不發現是遊戲主機，他們辯稱這是一部新Router（路由器）名為「Plash Speed」。此短片都變了個meme，無想到的是Sony竟化meme為實物！

很多PS4 / PS4 Pro機主，心中都可能盤算如何將這龐然大物隱藏家中，不會被老媽發現？早前有網民發現韓國PlayStation 2019年的一段片，觸動了PS4機主。

▼▼韓國PlayStation「Plash Speed」搞笑故事圖解▼▼【點圖放大睇字幕】

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短片啟發網民製作「Plash Speed」的念頭，開發PS4 Pro偽裝Wifi Router的改裝套件，名稱真的叫「Plash Speed 偽裝套件」，令人無力吐槽，在微博上引起熱話。

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網民的期待成真？Sony旗下網絡商So-net近期於日本本土推出型號為NGD-G1000T的光纖路由器。當然細節有分別，但驟眼望落，真的有少少一似部直立的纖薄化PS4！

Sony So-net光纖路由器NGD-G1000T尺寸200 x 200 x 26mm，重量790g，跟PS4一樣配有底座可垂直放置，機身上亦印有Sony商標字樣。據知是Sony特別為日本地區「NURO光」光纖入屋服務而推出。更多細節如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

不過，此路由器是跟隨「NURO光」光纖入屋服務計劃，基本上是租用形式，暫無單獨銷售。光纖服務計劃更附送Sony推出的智慧門鎖Qrio Lock，用家能透過手機連接家中網絡開關門鎖，做到無鑰匙開門。

資料來源：NURO 光