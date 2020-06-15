iPhone 12 系列生產模具流出 再確認回到 4 代經典造型？

【iPhone 12生產模具流出】雖然有傳 Apple 因為新冠疫情的關係要將 iPhone 12 系列的發布日期推遲到 10～11 月，但有關其設計與功能的零星傳聞卻與日俱增。雖然 iPhone 12 實機暫時未見影，不過我們近日也在網上見到了另一足以引起討論的「實體」證據 － 就是 iPhone 12 的模具。

近日在網上流出的一組相片中，可以見到一共四個尺寸的手機模型，據說就是即將推出的四個不同版本的 iPhone 12，除了大小不一之外，機身上的細節都大致相同，都是改採用平整的框體設計，在手感上或會與 2010 年時候登場的 iPhone 4 相若。

近日在網上流出的一組相片中，可以見到一共四個尺寸的手機模型（圖 ZOL）

一般的 iPhone 製作，應該不需要用到類似模具，故我們有理由相信這批流出的 iPhone 12 系列模具大有可能是用於保護殼產品的樣本測試之上。

眾所周知，為了確保新品發售時的周邊產品可以配合推出，Apple 會提早幾個月甚至一年時間將新機的機身尺寸規格數據交予周邊製造廠，故流出的除了以上模具，更一如既往有 CAD 設計圖曝光。

頗為有趣的，是今次流出的 CAD 設計圖片中可見此型號 iPhone 12 的機側加入了類似 iPad 的 Smart Connector，有指是用以為 Apple 可能隨 iPhone 12 一同推出的 Apple Pencil Mini 而設。（圖 AppleInformed）

從種種流出所知，今年度上市的 iPhone 12 將有 4 個不同的尺寸選擇（圖 PhoneArena）

從種種流出所知，今年度上市的 iPhone 12 將有 4 個不同的尺寸選擇，分別為 5.4 吋屏幕的 iPhone 12、6.1 吋屏幕的 iPhone 12 Max、比起 iPhone 12 Max 多出一個 LiDAR 鏡頭的 iPhone 12 Pro、以及 6.7 吋屏幕的 iPhone 12 Pro Max，而加入 Apple Pencil Mini 的，應該就只有 iPhone 12 Pro 或以上型號。

另一邊廂，有人就留意到 Apple 近期提交到歐洲經濟委員會（EEC）的產品註冊紀錄，當中就有 9 個從未曝光過的 iPhone 新型號，估計與 iPhone 12 系列有關，但究竟哪個型號對應了甚麼配置的新 iPhone，就仍然有待查證。

在 EEC 名冊上新增的 9 個 iPhone 新型號（圖 EEC）

資料來源：PhoneArena、ZOL、cnBeta