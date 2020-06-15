日本衣服換季收納神器！手機App紀錄衫褲清單掃QR Code即出相片

【日本衣服收納神器QR Code管理衫褲清單】衣物繁多的家庭在換季時份，總會遇上想尋回「飲衫」、「飲褲」卻不知道它們在哪個膠箱或膠袋裡「沉底」的困境。結果總要勞師動眾的收拾一輪才能找到目標。日本有公司推出「可見收納箱」，以專屬App配合附袋QR碼牌管理袋中衣物清單，手機一scan即能看到袋中所藏衣物，防止要找的衫褲埋沒於衣海之中。

很多人會使用透明膠箱擺換季衫褲，然而膠箱佔位，故此很多人也用較具彈性的儲物袋收納衣服。只是辛辛苦苦摺好衣物放進儲物袋後，我們一下放鬆起來很容易邊淡忘袋中所放何物。某件物品找起來便要大費周章逐個袋解開來看，結果免不了弄得家中一片混亂。

日本Thanko家電公司推出之「Y-Q可見收納箱」（よQ見える収納ケース）實際上是衣袋，隨袋附送帶有QR碼的專用標籤，用家只需以專屬手機App掃描之，內裡預先儲存的衫褲鞋襪清單會一目了然。（Thanko）

日本Thanko家電公司推出之「Y-Q可見收納箱」（よQ見える収納ケース）就是為了避免如此費時失事的麻煩情況而設。此款收納箱實際上是衣袋，隨袋附送帶有QR碼的專用標籤。用家只需以專屬手機App掃描標籤，內裡預先儲存的衫褲鞋襪清單會一目了然。即睇詳細運作方式（點擊放大圖片細睇詳情）：

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由上面圖輯可見，QR Code印於收納袋的標籤牌上。用家先以手機逐項拍攝放在收納袋中的物品，從專屬App編出對應QR Code的物品清單。以後用App讀取牌上QR Code，即可查找哪個收納箱儲存了想攞的物品。

よQ見える収納ケース一套兩個收納箱。每個收納箱尺寸寬580ｍｍ、高220ｍｍ、深度380mm，重185g，容量49L， 定價2,880日圓（含稅），專屬手機App支援Android 4.2或更高版本及iOS 8.0或更高版本。有需要可以留意官方網店。

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資料來源：Thanko