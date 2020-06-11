【動物之森攻略】南半球冬季活動堆雪人秘訣詳解！全家具DIY公開

南半球的玩家久等了！《集合啦！動物森友會》終於迎來了白雪皚皚、冰天雪地的冬季。從六月開始天空中就可見隱約的雪花飄落，11日開始至 8 月 24 日為止將正式進入冰與雪的季節。整個島上都將被白雪覆蓋，此外還有大量的雪季相關道具與 DIY 等著玩家們蒐集，一起來創建充滿個人特色的銀色世界吧！

冬季限定 DIY 的必要道具「雪花」獲取方式有兩種：一種就像櫻花、楓葉一樣，利用捕蟲網捕捉即可。另一種則是要堆出完美的「雪人─雪哥哥」，向雪人領取「大雪花」。雪人不僅會提供大雪花，還會送你雪花系列的 DIY。而雪人最多可維持 4 天、第 5 天就會融化消失。這裡要注意的是，如果你堆的雪人不夠好，可是無法拿到大雪花的。

至於如何堆出完美的雪人？取決在雪人的頭與身體的比例，大約是 8~9：10。有玩家測試出訣竅：走 60 步堆出身體，搭配 40 步堆出頭部，這樣很容易建造出完美的雪人。在堆雪球時如果不小心碰到障礙物造成雪球崩塌，可以先轉換場景（進出房子），島上就會再次出現雪球。另外就是要盡量空出場地讓雪人有存活的空間。

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透過上面的素材一覽可知，想要蒐集整套雪花道具，至少需要 143 個雪花、15 個大雪花。此外，部分雪花 DIY 則是透過氣球取得（上表最後 7 項），在堆雪人之於也別忘了看看天空有沒有氣球飛過，以免錯過重要的 DIY 唷！

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