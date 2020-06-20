【免費睇英超】疫情雖仍未完全散去，但各國都正在恢復當中，而停賽已久的大型運動比賽都陸續重開，如英超。不過，為了減低人群聚集，復賽後的足球比賽並沒有現埸觀眾入埸，只能在各個頻道觀看直播。Amazon 就為廣大的球迷著想，打算在 Twitch 上免費直播英超部分賽事，球迷記得留意賽程。

Twitch 首次播英超

以遊戲直播聲名大噪的 Twitch，一向都是玩家「聚腳」看遊戲直播的平台，Amazon Prime Video Sport 就看上 Twitch 出色的互動系統，能讓球迷可以邊看直播，一邊分享自己的想法，討論足球賽事，模擬在現埸﹑酒吧等看比賽的聊天氣氛。根據外媒的報導，Amazon Prime Video Sport 打算在 6 月開始免費在 Twitch 播放英超，預計第一埸是 29 日舉行的水晶宮 VS 般尼。

Amazon 預告 7 月 9 日的比賽，雖也是免費，不過限定英國地區（Twitter @primevideosport 圖片）

製造現埸氣氛

由於現時比賽沒有現埸球迷，氣氛比以往差了很多，這也會影響到球迷看直播的心情。因此，Amazon 聯同 EA Sport、Sky Sports﹑BT Sport 等，共同開發「Stadium Atmosphere」合成出現埸的叫喊和噪音。球迷看直播時，會聽到模擬出來的「現埸聲音」，盡量減低沒有現埸球迷對氣氛表現的影響。

虛擬現埸球迷

不過說到製造現埸氣氛，西甲就爆出笑話。同樣由於沒有現埸觀眾，西甲也聯同 EA Sport 製作出現埸噪音，更找來挪威廣播技術公司 Vizrt 虛擬出「現埸球迷」。可是虛擬的「現埸球迷」的像真度令人失望，甚至有種上世代主機《FIFA》的虛擬球迷的感覺。雖然效果差強人意，但鑑於聯賽已盡力為球迷帶回原來的氣氛，在這期間唯有將就一下。

資料來源：Deadline﹑The Verge

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